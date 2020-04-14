Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 апреля 2020 года: карантин в детском отделении онкоцентра и запрет каршеринга

«Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусе на утро 14 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Как передает оперштаб, в городе и области вновь прибавилось количество заболевших опасной инфекцией.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 121 пациента (это рекордный показатель за сутки – Прим. ред.). Общее число зараженных увеличилось до 678 человек. За все время поправились уже 78 пациентов. Смертей по-прежнему четыре. В Ленобласти опасную инфекцию выявили у еще 16 больных. Сейчас в регионе 155 человек, зараженных коронавирусом. Из этого числа вылечились пятеро. Смертей не зафиксировано, - передает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Власти Санкт-Петербурга запретили в городе каршеринг на срок по 30 апреля. Это еще одна ограничительная мера, внесенная в официальное постановление о борьбе с коронавирусом.

Роддом №10 вынужденно закрыли на карантин из-за беременной женщины, госпитализированной в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Она вот-вот должна родить. Тем временем в роддоме часть врачей изолировали в отделениях, а прием пациентов временно приостановили.

Также в городе закрыли на карантин и детское отделение онкологического центра, расположенного в поселке Песочное. У маленького ребенка подтвердился опасный диагноз коронавируса. Пострадало и больница имени Семашко, где из-за выявленной опасной инфекции закрыли одно из отделений вместе с врачами и пациентами.

В Санкт-Петербург успешно вернулись 70 пациентов из обсерваторов Москвы. Все они - жители города на Неве и 47-го региона. Они прибыли в столицу из-за границы после отпусков, но их было решено перенаправить на самоизоляцию домой, поскольку московские обсерваторы оказались загружены.