Как спастись от коронавируса и как уберечь кота: О чем спрашивают «горячую линию» Красного Креста

На помощь пожилым петербуржцам, запертым в своих квартирах коронавирусом, пришли волонтеры Красного Креста. Как и многие волонтерские объединения, Красный Крест примкнул к всероссийской программе «МыВместе», едва в стране объявили о «нерабочей неделе», плавно перешедшей в месяц.

Люди в ярко-красных жилетках запустили «горячую линию», договорились с швейной мастерской о пошиве защитных масок и направились к горожанам старше 60 лет пешком, на электросамокатах и личном авто.

Люди в ярко-красных жилетках спешат к пожилым горожанам пешком, на электросамокатах и личном авто. Фото: Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста

– Пожилые люди могут позвонить на «горячую линию» и оставить заявку, наши волонтеры сразу уточнят, какие продукты и какой марки нужны, что можно заменить, – и волонтер доставки получит уже готовый список покупок, – объясняет специалист по внешним коммуникациям программы «Первая помощь и реагирования на ЧС» Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста Юлия Саванец. – Но, помимо этого, волонтер «горячей линии» оказывает звонящему психосоциальную поддержку.

ВЫСЛУШАТЬ? ВСЕГДА ГОТОВЫ

Психосоциальная первая помощь – фрукт для Российского Красного Креста неновый, но как отдельная программа он сформировался всего полгода назад. В Петербурге тренинги прошла только первая команда волонтеров. Эти ребята и стали операторами «горячей линии». На сегодня на телефоне сидят восемь человек, по три оператора в смене. Они обеспечивают работу линии каждый день с десяти часов утра до семи вечера.

– Как понять, что человеку нужна не только доставка продуктов, но и психосоциальная помощь? Есть несколько критериев, – рассказывает координатор «горячей линии» и команды психосоциальной поддержки Анастасия Звягина. – Это могут быть сильные эмоциональные реакции, которые мешают человеку действовать продуктивно. Это может быть агрессия. Человек может быть сильно расстроен или встревожен.

От звонка до списка продуктов, с которым волонтер отправляется в магазин, проходит большая работа. Фото: Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста

В отличие от привычной первой помощи, где есть бинты на порез и холодное на ушиб, здесь средство помощи только одно – беседа.

– Часто люди беспокоятся из-за банального недостатка информации о коронавирусе, и тогда мы рассказываем им, как обстоит дело, опираясь на материалы Минздрава, – продолжает Анастасия. – Беспокойство вызывает и то, что люди не знают, на какие услуги и льготы они могут рассчитывать в сложившихся обстоятельствах. Ну, и, конечно, часто пожилым людям нужны поддержка и понимание, общение с тем, кто просто готов выслушать.

НЕ ОСТАВИТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Звонки на «горячую линию» петербургского Красного Креста бывают разные. Многие интересуются доставкой льготных лекарств. Как выяснилось, это большая проблема: аптеки готовы привозит препараты пенсионерам бесплатно, вот только речь зачастую идет не о льготных лекарствах, ведь их отпускают только по рецепту. В таком случае волонтеры приезжают к обратившемуся, забирают рецепт, посещают аптеку и возвращаются уже с заветным препаратом.

Еще один популярный вопрос – о бесплатных продуктовых наборах, получить которые лично или с помощью родных тоже могут не все. Порой на линию звонят и люди младше 60, и тогда их приходится переадресовывать на другие службы.

– Бывают и очень непростые звонки. Однажды позвонила женщина в почтенном возрасте, у которой вдруг стало плохо старенькому коту, – рассказывает Анастасия. – Задача волонтера была выслушать, поддержать и помочь найти работающие ветеринарные службы. А это оказалось очень непросто: женщина сама уже обзвонила ближайшие клиники и они не смогла найти ветеринара, готового помочь. Ветклинику стали искать вместе с волонтером. Что самое главное, хозяйка котика не осталась одна и пережила тяжелый момент, не оказавшись в больнице с сердечным приступом.

За две недели приняли более 600 звонков и помогли с доставкой почти 300 пожилым петербуржцам. Фото: Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста

Каждая смена в команде «горячей линии» заканчивается дебрифингом – групповой психологической беседой, которая помогает операторам поделиться эмоциями пережитого дня и немного «разгрузиться».

– Чем дольше продолжается карантин для пожилых, тем чаще мы разговариваем с ними не только о продуктах, но и о куда более глубоких вещах, – признается Анастасия. – А потому мы с радостью примем в команду волонтеров с образованием психолога. Но если образования нет – не беда, подготовим: главное, чтобы были ответственность и желание помочь.

КОНКРЕТНО:

Горячая линия Российского Красного Креста в Санкт-Петербурге: 8 (962) 68-68-112.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Важно: помощь по доставке продуктов и лекарств постоянно осуществляется только в Калининском, Выборгском, Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах; в остальных – по наличию свободных волонтеров.

КСТАТИ:

За время работы горячей линии (по данным на 13 апреля):

– приняли 627 звонков,

– 284 обратившимся доставили продукты и лекарства,

– 412 обратившимся оказали психосоциальную первую помощь.