2020-04-14T20:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Уголовное дело возбуждено после массового заражения коронавирусом в общежитии в Ленобласти

У 35 мигрантов, живущих там, диагностировали опасную инфекцию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти возбудили уголовное дело после массового заражения мигрантов коронавирусом в общежитии. Фото: пресс-служба правительства ЛенобластиВ Ленобласти возбудили уголовное дело после массового заражения мигрантов коронавирусом в общежитии. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело после того, как мигранты, живущие в общежитии в деревне Новосергиевка, массово заразились коронавирусом. У следственных органов появилось много вопросов к юридическому лицу, которому принадлежит жилое здание по субаренде. Напомним, в общежитии опасную инфекцию диагностировали уже у 35 гастарбайтеров.

- Владельцу-субарендатору жилого здания 10 апреля выдали предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционного заболевания COVID-19. Однако никакие меры не были приняты, что повлекло выявление иных случаев заражения коронавирусом у жителей дома, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Сейчас неподалеку от общежития разворачивают палаточный госпиталь. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Сейчас неподалеку от общежития разворачивают палаточный госпиталь. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теперь виновнику в худшем случае грозит лишение свободы на срок до двух лет. Добавим, что в Новосергиевке разворачивают палаточный госпиталь на 88 коек, куда переведут всех заболевших мигрантов. Всего в общежитии, закрытом на карантин, живут 472 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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