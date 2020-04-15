Массовое заражение в доме престарелых Вязьмы: Пенсионерку, пожаловавшуюся «КП» на отсутствие лечения, в тот же день увезли в больницу

78-летняя пенсионерка Светлана Файзулловна одна из постояльцев дома престарелых Вязьмы, где произошла массовая вспышка коронавируса. Опасное заболевание сначала выявили у одного из сотрудников интерната. После чего история стала развиваться по одному из самых страшных сценариев. Из 300 пенсионеров и работников подозрение на инфекцию подтвердилось у 86 человек.

Светлана Файзулловна заболела еще полторы недели назад. У пенсионерки сухой непрекращающийся кашель и одышка. Женщина пожаловалась "КП-Петербург", что никакого лечения ей пока не дают.

- Я до сих плохо себя чувствую, - рассказала «КП» Светлана Файзулловна. – Остается кашель, временами поднимается температура. У меня камни в желчном пузыре и диабет. Поэтому я боюсь. Никакого лечения у меня пока нет. Медсестра придет, инсулин поставит. Я думаю, что у меня коронавирус. Но официально мне его никто пока не подтвердил.

Дом престарелых закрыт на карантин Фото: Вяземский дом-интернат для престарелых

В этот же день после публикации на сайте "КП" пенсионерку доставили в больницу.

- Бабушку везут в больницу в Смоленск, - сообщила "КП" внучка пенсионерки Карина. - Ее только что посадили в машину "скорой помощи" и повезли на лечение. Никаких подробностей врачи пока не сообщили.

Пенсионерка в интернате жила в комнате с двумя бабушками. У соседок Светланы Файзулловны нет никаких симптомов.

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