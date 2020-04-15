Международный совет «Золотого Трезини» возглавил Михаил Пиотровский

Почетным председателем Международного совета Третьего архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стал президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Вместе с ним совет также вошли директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Марина Лошак.

- Коронавирус и карантин вытеснили все другие новости, однако работа архитекторов от этого не останавливается, – сказал председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – И хотя им пришлось сменить просторные студии и бюро на собственные квартиры, а с заказчиками приходится общаться через интернет, история доказывает, что никакая изоляция, даже с приставкой “само-”, не может прервать полет фантазии творца. И я очень ценю, что Михаил Борисович Пиотровский в тяжелые дни для Эрмитажа, который вслед за всей страной ушел на карантин (но не перестал работать!), поддержал конкурс с девизом “Архитектура как искусство”.

По словам Чернякова, эта поддержка будет особенно важна для развития ключевых международных номинаций конкурса – “Лучший архитектурный проект музея” и “Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции”.

- Я также бесконечно признателен Зельфире Исмаиловне Трегуловой и Марине Девовне Лошак за согласие войти в Международный совет, - продолжил он. - И отдельное спасибо члену жюри конкурса, директору ЦВЗ “Манеж” Павлу Пригара, который оказал неоценимую помощь при введении новой номинации “Золотого Трезини”, адресованной авторам проектов музейных выставок».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС

Международный совет «Золотого Трезини» учрежден в 2020 году, после того как конкурс обрел международный статус при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге. Приоритетная задача совета – поощрение архитектурной дипломатии, которая связывает страны через участие зодчих, дизайнеров, реставраторов и студентов со всего мира в ежегодном конкурсе и других мероприятиях, объединенных именем Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии.

Помимо руководителей трех ведущих российских музеев, в совет входят представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов (председатель совета), посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, посол Швейцарии в России Ив Россье, Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль (почетный председатель жюри конкурса), Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова и потомок Доменико Трезини Лоренцо Трезини (Швейцария).

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, КГА, КГИОП, Всемирного клуба петербуржцев, Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и СПбГАСУ.

Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. В 2020 году голосование в 20 номинациях конкурса пройдет в два этапа. На первом этапе отборочная комиссия конкурса определит шорт-лист финалистов, их список объявят 5 ноября. С 6 по 20 ноября в работу включатся более 100 экспертов международного жюри, которые оценят заявки финалистов и выберут победителей. Результаты голосования проверит и утвердит аудитор, юридическая фирма «Борениус». Победителей наградят позолоченными статуэтками Доменико Трезини 1 декабря в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 5*. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Музея истории Петербурга.

Прием заявок на третий «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru с 15 апреля по 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.