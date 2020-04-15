Фотоконкурс «Главный кот года–2020»: найдены лучшие мурлыки Санкт-Петербурга

Самый милый и добрый фотоконкурс «Комсомолки» «Главный кот года–2020» завершился. На протяжении целого месяца владельцы очаровательных петербургских котиков выкладывали снимки своих питомцев на нашем сайте и рассказывали об их нравах, привычках и смешных выходках. Весь коллектив «КП» завидовал веб-редактору, чье утро начиналось не с кофе, а с разбора фотографий усатых мордочек и мохнатых боков. О чем тут говорить: собственные коты едва не выгнали ее из дома, почуяв, как много внимания она уделяет чужим.

Ежедневно на spb.kp.ru появлялось несколько десятков новых героев. И казалось, что каждая партия краше предыдущей. Рыжие и пепельные, солидные и совсем юные, пушистые и бархатные, деловые и беззаботные, спящие, прыгающие, зевающие, удивленные, улыбающиеся – каких только котиков мы не увидели. Участниками конкурса стали 246 питомцев, которые собрали почти 25 тысяч голосов!

«ВСПЛЕСК АДРЕНАЛИНА И ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА»

Пришло время подвести итоги и озвучить имена, а, точнее, клички, пушистых победителей. Вскоре эти счастливчики получат подарки от «КП» и генерального партнера проекта – датской компании Aller Petfood. Начнем с главного приза и почетного звания «Звезды соцсетей». Его и двух месячный запас корма ALL CATS завоевала сибирская кошечка Магда. Шестилетняя красавица с завораживающим взглядом уверенно шла к победе, выбившись в лидеры с первых же дней. Магда набрала 2609 голосов и покорила посетителей сайта. Победить ей и ее хозяйке помогла мощная поддержка родных, друзей и всех неравнодушных.

Красавица Магда покорила посетителей сайта и стала лидером голосования. Фото: предоставлено Еленой Байкиной/фотограф Петр Алексеев.

- Знакомые и незнакомые, родные и близкие, друзья и одноклассники, ученики и родители, соседи и коллеги отдавали свои голоса за Магду, - рассказала владелица Магды Елена Байкина. - Все искренне переживали. Нас было очень много и больших, и маленьких. Я благодарна каждому, кто в этот трудный период находил время, чтобы отдать не только свой голос, но и частичку своего сердца. Эта человеческая поддержка дорогого стоит. Спасибо всем конкурсантам, потому что без их участия не было бы этого всплеска адреналина и духа соперничества. Также мы благодарны организаторам конкурса за то, что смогли немного отвлечь нас от проблем, заставить больше общаться, объединяться, любить животных и, при всех сложностях, оставаться людьми.

На протяжении последних недель котоконкурса на пятки Магде наступал очаровательный ориентал Йоко. До того, как попасть в любящую семью, малыш прошел немало испытаний. Ему улыбнулась удача, когда он оказался в «Республике кошек». Именно там его заметили новые хозяева. В конкурсе Йоко занял второе место и набрал 2569 голосов. За это Aller Petfood присвоил мурлыке победу в номинации «Супер-кот».

Победитель номинации "Супер-кот" Йоко. Фото: предоставлено Ксенией Тулегановой.

Лучшей в номинации «Самая обаятельная и привлекательная» стала «гламурная кошечка» петербурженки Оксаны Федоровой. Она рассказывает, что подобрала красавицу на улице. Женщина сразу поняла, что животному необходима помощь и не смогла пройти мимо.

"Самая обаятельная и привлекательная" кошечка Петербурга.

Оказалось, что малышка страдает неизлечимой мозжечковой атаксией и проблемами со слухом. Как таковой клички у питомицы нет – ведь она почти не слышит. К счастью, эти недуги не мешают ей жить своей кошачьей жизнью и каждый день радовать владельцев.

Победу в третьей номинации – «Замурчательный проказник» - Aller Petfood отдал коту Сапфиру. Грациозного участника отличает необычная порода. По словам хозяина Алексея Медведева, Сапфир – гибрид бенгальской кошки и азиатского леопардового кота. Пятнистый хулиган дружит с псом по кличке Норд, вместе они не дают заскучать владельцам. У Сапфира есть хобби, подобающее настоящему петербуржцу. Он любит гулять по крышам.

«Замурчательный проказник» Сапфир.

- Кот Сапфир сразу покорил наше сердце. Такой импозантный хулиган, похожий на настоящую рок-звезду, - объясняют свой выбор представители компании Aller Petfood. - Также нашей компании очень понравилась история петербурженки Оксаны Федоровой о её кошечке. Что Оксана решила взять к себе такую красавицу, несмотря на то, что малышка страдает неизлечимой болезнью и плохо слышит. Нас растрогала эта история и мы решили, что титул «Самой обаятельной и привлекательной» обязательно должен достаться этому питомцу. Мы верим, что абсолютно каждое животное заслуживает любви и небольшого счастья в своей жизни.

Всем победителям компания Aller Petfood вручит запасы корма премиум-класса ALL CATS. Звезды сайта «КП» получат вкусные и полезные лакомства, идеальные в качестве полноценного рациона.

ПОДАРОК ОТ АХИЛЛА

Не смог пройти мимо такого скопления меха и обаяния главный кошачий символ Петербурга – кот-оракул Ахилл. Когда футбольный предсказатель узнал о фотоконкурсе, он связался с оргкомитетом. Легендарный эрмитажный смотритель заявил, что и у него есть подарки для собратьев.

Кошачий символ Петербурга Ахилл не смог пройти мимо котоконкурса.Фото: Александр ГЛУЗ

Поэтому Ахилл учредил собственную номинацию «За смелость и находчивость» и внимательно изучил профайлы претендентов на победу. Оракула задела история белоснежного Марсика о том, как тот обрел свой дом. Котик, которого бросили в подъезде, услышал шаги петербурженки Натальи Дорониной и подбежал к ней. Не дожидаясь, когда она закроет дверь, отважный пушистик зашел в квартиру. Там его покормили, и он лег спать. Так и остался. Вот уже семь лет он счастливо живет в новой семье и очень не любит, когда хозяйка уходит из дома. Для Марсика Ахилл подготовил визы, дающие право на въезд в «Республику кошек и котов», а также билеты в Музей Кошки.

Ахилл наградил Марсика "за смелость и находчивость". Фото: предоставлено Натальей Дорониной.

Свои любимчики за время конкурса появились и у сотрудников «Комсомольской правды». Пятерым участникам мы вручим призы от нашего издательского дома. В число тех, кто вызвал наибольшее количество восторженных и умиленных вздохов, вошли обитательница магазина Муся, важный и гордый Симба, милашка Маркиз, непоседа Рыжик и талантливый артист под «сценическим именем» Буся.

Пять любимчиков получат подарки от "Комсомолки".

«Комсомолка» благодарит всех участников за фотографии и отличное настроение. В самое ближайшее время мы свяжемся с владельцами питомцев, чтобы поздравить их с победой.

СПРАВКА «КП»

Датская компания Aller Petfood - надежный производитель кормов для домашних питомцев. Гордость бренда – корм ALL CATS, в основу которого легли новейшие исследования в данной области. Он подходит для котов любых пород, размеров, возраста и активности. В продукте содержатся высококачественные ингредиенты, такие как злаки, мясо, жиры, овощи, рыба, витамины и минералы. Содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 обеспечивает здоровую кожу и красивую шерсть, а аминокислота таурин предотвращает дегенерацию сетчатки глаз и укрепляет иммунитет кошки. Выбирая корм ALL CATS для своего любимца, вы можете быть уверены, что он получит все необходимые питательные элементы.