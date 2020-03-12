Главный кот года–2020: Выбираем лучшего мурлыку Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург заслуженно считается кошачьей столицей России. Горожане относятся к хвостатым с особым трепетом и любовью. В историю города навсегда вошел подвиг «мяукающей дивизии», которая спасла блокадный Ленинград от полчищ грызунов, уничтожавших и без того скудные запасы продовольствия. На улицах Северной столицы котам ставят памятники, им посвящают песни, стихотворения, рисуют на открытках и картинах и даже доверяют работу «смотрителями» Эрмитажа. Каждый турист знает Василису и Елисея с Малой Садовой улицы, а футбольные болельщики души не чают в коте Ахилле. Белоснежный хвостатый оракул, предсказывающий исход матчей Чемпионата мира в 2018 году, стал известен на весь мир.

У вашего питомца тоже есть возможность прославиться (если не на мир, то на Петербург уж точно). «Комсомольская правда» объявляет котоконкурс «Главный кот Петербурга». Пушистые участники получат свою порцию умиления и славы, а победитель - вкусное угощение от компании Aller Petfood.

Генеральный партнер фотоконкурса «Главный кот Петербурга» - датская компания Aller Perfood

За 40 лет в индустрии производства кормов для домашних животных Aller Petfood зарекомендовал себя как надежный производитель кормов для домашних питомцев. В ассортименте компании - вкусные и полезные лакомства, идеальные в качестве полноценного рациона. Гордость бренда – корм ALL CATS, в основу которого легли новейшие исследования в данной области. Он подходит для котов любых пород, размеров, возраста и активности. В продукте содержатся высококачественные ингредиенты, такие как злаки, мясо, жиры, овощи, рыба, витамины и минералы. Содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 обеспечивает здоровую кожу и красивую шерсть, а аминокислота таурин предотвращает дегенерацию сетчатки глаз и укрепляет иммунитет кошки. Выбирая корм ALL CATS для своего любимца, вы можете быть уверены, что он получит все необходимые питательные элементы.

Фото: unsplash.com.

КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

Главный приз. Двухмесячный запас корма премиум-класса ALL CATS, а также слава, любовь поклонников и звание «Звезда соцсетей» достанутся котику, набравшему больше всего лайков.

Специальные призы. Компания Aller Petfood выберет еще трех счастливчиков в номинациях «Супер-кот», «Самый обаятельный и привлекательный» и «Замурчательный проказник». Победители в этих номинациях также получат запасы корма ALL CATS.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

- Сделайте фотографию своего любимого котика

- Загрузите фотографию на страницу конкурса с 12 марта по 12 апреля.

- Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ о самых смешных выходках питомца.

- Вступите в группу ВКонтакте Aller Petfood Россия

- Расскажите о конкурсе и поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Чем больше друзей и знакомых за вас проголосуют – тем ближе победа.

- Ждите подведения итогов и верьте в успех!

Внимание!

Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений, удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб, принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей