Мэтр народного танца Александр Носихин отмечает юбилей

Память народа

Как без прошлого нет будущего, так и без народной культуры нет развития культуры современной, будь она массовой или элитарной. Мэтр, берегущий танцевальную память русского народа, - потомственный хореограф Александр Носихин. На днях заслуженный работник культуры России, выпускник и один из ведущих педагогов Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов отметил юбилей.

Народные танцы, особенно наши, русские, известны всем, и потому кажется, что станцевать хоровод или кадриль просто. Но это иллюзия. Сам именинник отмечает, что народный танец - это дело очень непростое. А уж сделать его ярким и интересным современникам и вовсе способны немногие.

Особая гордость мастера - студенты кафедры хореографии. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Александр Леонидович в их числе. Мастерству он научился в Высшей профсоюзной школе культуры (ныне Санкт- Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов) на первой в Ленинграде кафедре хореографии народного танца, которую в 1961 году основал легендарный балетмейстер и педагог, народный артист России Юрий Громов. Выпускаясь в 1984 году по специальности «балетмейстер народных и бальных танцев», Носихин стал одним из лучших учеников великого учителя.

Знаменитое детище хореографа - ансамбль танца «Россияночка», основанный им в 1990 году и считающийся одним из лучших в стране. Коллектив гастролирует по всему миру, представляя Россию на самых престижных зарубежных конкурсах. Его танцоры - дети и подростки, очарованные танцем и увлеченные талантом учителя. Зрители - сотни тысяч детей и взрослых, нередко плачущих от восторга. Недаром в 2018 году среди 300 коллективов именно «Россияночка» получила Гран-при Национальной премии по народному и фольклорному танцу.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Воспитать новых мастеров

Кроме воспитания маленьких артистов, Носихин организует фольклорные музыкальные фестивали по всей стране - от Екатеринбурга и Омска до Нальчика. Именно с его подачи в городе на Неве стали проводить Международный детский фестиваль хореографического искусства «Невская радуга». А в 1994 году имениннику доверили быть в числе организаторов церемонии открытия Игр доброй воли - соревнований, сопоставимых по масштабу с Олимпийскими играми.

Находит время Александр Леонидович и на семинары, и на мастер-классы по народному танцу, которые проводит не только в городе на Неве, но и по всей стране. Притом что уже много лет он возглавляет методическое объединение руководителей хореографических коллективов народного творчества Петербурга. И, что самое главное, вот уже 34 года Носихин преподает педагогику хореографии в Гуманитарном университете профсоюзов. Студенты рвутся к нему не просто так: его ученики востребованы по всей России. Александр Носихин растит новых мастеров, которые собирают свои коллективы и приобщают детишек к нашим корням. А значит, народная хореографическая культура будет жить.