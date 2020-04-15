2020-04-15T16:58:26+03:00
Звезды

Шнуров опроверг, что болен коронавирусом

Об инфекции музыкант заявил в прямом эфире с Александром Кержаковым [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Шнуров рассказал о своем заболевании коронавирусомШнуров рассказал о своем заболевании коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград», а ныне и политический деятель, Сергей Шнуров в среду, 15 апреля, рассказал о своем заболевании коронавирусом. Ранее, во время прямого эфира с экс-футболистом «Зенита» Александром Кержаковым он попросил спортсмена не приезжать к нему на дачу, сказав, что «болеет коронавирусом».

После такой фразы поклонники музыканта всполошились и забросали его сообщениями. В итоге Шнурову пришлось объяснить, почему он рассказал о таком диагнозе.

- Друзья мои и недруги, - обратился Шнуров к подписчикам в Instagram. - По поводу моей болезни, вернее слухов о ней. Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял.

Музыкант пояснил, что просто не хотел, чтобы спортсмен ехал к нему на дачу, поэтому в шутку придумал болезнь.

- Я крайне рад что вы переживаете за мое здоровье. Если я заболею, то я сообщу об этом официально, со всей серьезностью по всем доступным мне каналам, - заверил музыкант.

Напомним, что во время прямого эфира с Кержаковым и Шнуровым, в котором они, как старые друзья, обсудили у кого как дела, музыкант пожаловался на то, что ему негде подстричься, так как парикмахерские все закрыты.

Сергей Шнуров сказал Александру Кержакову, что заболел коронавирусом. А потом опроверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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