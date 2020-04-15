Шнуров опроверг, что болен коронавирусом

Петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград», а ныне и политический деятель, Сергей Шнуров в среду, 15 апреля, рассказал о своем заболевании коронавирусом. Ранее, во время прямого эфира с экс-футболистом «Зенита» Александром Кержаковым он попросил спортсмена не приезжать к нему на дачу, сказав, что «болеет коронавирусом».

После такой фразы поклонники музыканта всполошились и забросали его сообщениями. В итоге Шнурову пришлось объяснить, почему он рассказал о таком диагнозе.

- Друзья мои и недруги, - обратился Шнуров к подписчикам в Instagram. - По поводу моей болезни, вернее слухов о ней. Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял.

Музыкант пояснил, что просто не хотел, чтобы спортсмен ехал к нему на дачу, поэтому в шутку придумал болезнь.

- Я крайне рад что вы переживаете за мое здоровье. Если я заболею, то я сообщу об этом официально, со всей серьезностью по всем доступным мне каналам, - заверил музыкант.

Напомним, что во время прямого эфира с Кержаковым и Шнуровым, в котором они, как старые друзья, обсудили у кого как дела, музыкант пожаловался на то, что ему негде подстричься, так как парикмахерские все закрыты.