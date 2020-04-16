2020-04-16T14:18:30+03:00
Общество

Азербайджанская диаспора Ленобласти помогла жителям региона продуктами и планшетами

Национально-культурные объединения 47 региона сплотились в борьбе с коронавирусной инфекцией
Маргарита РЕПИНА
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Жители Ленинградской области, нуждающиеся в поддержке, получили продуктовые наборы в дни самоизоляции. Фото предоставлено пресс-службой Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.Жители Ленинградской области, нуждающиеся в поддержке, получили продуктовые наборы в дни самоизоляции. Фото предоставлено пресс-службой Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
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Жители многонациональной Ленинградской области вновь доказалисвоеединство и готовность помочь ближнему. Национально-культурные организации 47 региона сплотились, чтобы поддержать нуждающихся в непростое время бушующей пандемии.

«БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»

С инициативой помочь малоимущим семьям, пенсионерам и школьникам выступил председатель «Азербайджанской автономии Санкт-Петербурга и Ленобласти» ВагифМамишев. Он организовал рабочую группу, в которую привлек представителей многочисленных народов, проживающих на территории области. Вместе с малым и средним бизнесом, а также молодежными организациями, было решено поддержать пожилых жителей47 региона, вынужденных оставаться дома из-за коронавируса.

В организации акции помог Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. 7 апреляна встрече с вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике Алексеем Кондрашовым и председателем Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лирой Бурак ВагифМамишев передал региону щедрые продовольственные корзины.

- Сегодня мы получаем 5 тысяч продовольственных наборов от Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, - отметил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Алексей Кондрашов. - Помощь будет оказана жителям Ленинградской области через глав администраций районов. Я думаю, что в самые ближайшие дни мы услышим положительные отклики на это благородное дело.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Алексей Кондрашов и с председатель Азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев. Фото предоставлено пресс-службой Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Алексей Кондрашов и с председатель Азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев. Фото предоставлено пресс-службой Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ»

Уже на следующий день продукты отправили в разные уголки региона. Коробки с сахаром, маслом, чаем, солью, крупами и другим продовольствием получили тысячи нуждающихся. Запаса каждому должно хватить как минимум на неделю. Соцработники и волонтеры, развозившие наборы, соблюдали все необходимые санитарные меры во время общения с пожилыми людьми. Онинаходились набезопасной дистанции, а также пользовались перчатками и масками.

Было сформировано 5 тысяч продуктовых наборов. Фото предоставлено пресс-службой Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Было сформировано 5 тысяч продуктовых наборов. Фото предоставлено пресс-службой Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Национально-культурные объединения региона уделили внимание не только пожилым людям, но и детям-инвалидам, а также ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Школьники получили планшеты, которые позволят им присоединиться к программе дистанционного обучения. Благодаря акции 205 детей из малоимущих семей продолжат проходить учебный курс во время самоизоляции.

- МамишевВагифИмамович один из первых откликнулся с предложением оказать помощь, - отметила председатель Комитета по местному самоуправлению Лира Бурак. - Мы рады, что многонациональная Ленинградская область объединилась в трудный момент, поддерживая и помогая друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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