2020-04-16T14:40:37+03:00
Досуг

Актер Григорий Чабан: «Не считаю своего героя безответственным и эгоистичным»

Артист рассказал о своей роли в сериале «Бывшие» и жизни в условиях самоизоляции
Маргарита РЕПИНА
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Григорий Чабан исполнил в сериале роль брата главного героя. Фото: пресс-служба ТНТ.Григорий Чабан исполнил в сериале роль брата главного героя. Фото: пресс-служба ТНТ.
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Со следующей недели на телеканале ТНТ начнется показ сериала «Бывшие» — драмы о непростых отношениях зависимых людей. Сразу за первым сезоном в эфир телеканала выйдет и второй, ранее не показанный на телевидении. Одну из центральных ролей в драме сыграл петербургский актер Григорий Чабан. Его персонаж — это родной брат главного героя Ильи (Денис Шведов), который постоянно недоволен своей жизнью, но при этом не предпринимает никаких попыток хоть как-то изменить ситуацию. В интервью актер рассказал о своем герое, возможном переезде в Москву и жизни в условиях самоизоляции.

- Ваш герой — безответственный, эгоистичный человек. Что нужно сделать, чтобы он взялся за голову?

- Я его таковым не считаю, Андрей скорее инфантильный, наивный и недолюбленный. Парень-то он добрый, а за голову ему поможет взяться, конечно, взросление, причем, не только понимание взросления, но и осознание и приятие взрослой ответственности, необратимости поступков.

-Как вы думаете, почему его брат Илья всегда и во всему ему помогает?

- Прежде всего, конечно, потому что он старший брат и единственный родственник. Кроме того, Илья, как практикующий психолог, знает, что нельзя воспитать советами, тем более младшего брата. Ребенок перенимает модель поведения, а умные разговоры не воспринимает. Сам Илья примером для подражания не является, и это ему хорошо известно. Да и повторюсь — они братья.

Актеры сериала "Бывшие". Фото: пресс-служба ТНТ.

Актеры сериала "Бывшие". Фото: пресс-служба ТНТ.

- Вообще, как побороть лень, перестать мечтать и обвинять всех вокруг в своих проблемах?

- Эх, если б я знал...

- Одних портит наличие денег, других их отсутствие. Где найти золотую середину?

- Только опытным путём, расставив в итоге приоритеты, но рядом при этом обязательно нужен человек, которому будешь доверять, к чьему мнению, даже самому неприятному, будешь прислушиваться. Иначе всё равно завалит либо в одну, либо в другую сторону.

- Вы долго решались на актерскую карьеру или решение было принято сразу, учитывая, что вы из семьи актера?

- Я окончил девять классов, потом два года неудачно проучился в колледже, далее я закончил ПТУ по специальности оператор ЭВМ. Всё это время я категорически не хотел брать никакого примера с отца, но, когда он ушёл, я тут же начал ходить в театральную студию. Занимаясь там, я параллельно пытался поступить во всевозможные театральные ВУЗы Петербурга и Москвы. Поступить мне удалось лишь через три года. Не помню, чтобы это у меня было осознанным решением.

- Какую профессию, если не актерскую, наверняка бы освоили и добились бы успехов?

- Работая, я фантазировал о себе в очень разных профессиях, и таким вопросом не задавался, так как серьезно об этом не задумывался. Теперь же на фоне коронавируса, когда возникла ощутимая перспектива безработицы, не буду лукавить, скажу, что не знаю, надо пробовать. И, к сожалению, в реальной жизни, выбор нового пути не так безоблачен и разнообразен, как в тех фантазиях.

- Вы родились в Ленинграде, окончили Академию театрального искусства, служите в Театре Ленсовета. Что должно произойти, чтобы вы переехали, например, в Москву?

- Вы имеете ввиду, что я питерский. Это действительно так, тем более что с января перешел в БДТ, а там мой путь только начинается. Так что пока о Москве и переезде не знаю, что и сказать. Сейчас из Питера до Москвы четыре часа дороги, не вижу причины. Ну или, если такое условие как переезд будет в получении богатого наследства, можно будет подумать.

НА ЗАМЕТКУ

Премьера сериала пройдет 20 апреля на ТНТ. «Бывшие» выйдут в эфир в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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