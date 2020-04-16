2020-04-16T22:16:22+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мигранты, заболевшие коронавирусом, работали в Мега-Дыбенко»: В Икее уже провели дезинфекцию

Трудовые гастарбайтеры из деревни Новосергиевка проводили на объекте строительные работы. Позже выяснилось, что у 123 из них Covid-19
Роман ЛЯЛИН
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В этом общежитии жили мигранты Фото: Всеволожская ветклиникаВ этом общежитии жили мигранты Фото: Всеволожская ветклиника
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Вспышка коронавирусной инфекции среди мигрантов в деревне Новосергиевка Ленинградской области стала для местных жителей настоящим испытанием. Опасное заболевание выявили у 123 гастрабайтеров, живших в нелегальном общежитии. Сейчас всех их изолировали, поместив в специально развернутый госпиталь. Но перед этим часть рабочих, как оказалось, трудились в крупном торговом центре, работая на компанию ООО «Эста Констракшен». Именно эта фирма проводила строительные работы в магазине Икеа в крупном торговом центре «Мега-Дыбенко».

В самой компании Икеа уже подтвердили, что в курсе случившегося. По словам работников, предприняты все меры безопасности.

- Мы получили информацию о том, что 11 апреля у сотрудников «Эста Констракшен» – подрядной организации, которая проводит строительные работы на территории МЕГИ Дыбенко, были обнаружены симптомы ОРВИ, позднее у некоторых из них подтвердился коронавирус Covid-19, - пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе Икеа. - Подрядчик сразу же прекратил строительные работы на объекте, и в соответствии с предписаниями органов власти, рабочие были отправлены на карантин.

Во всех помещениях, где работали заболевшие мигранты, уже провели полную дезинфекцию. При этом в компании уточняют, что с персоналом и клиентами торгового центра рабочие не пересекались.

- Строительные работы велись за пределами работающих зон торгового центра, в помещениях, недоступных для сотрудников и посетителей, - уточнили в Икеа. - Прямых контактов с заболевшими рабочими подрядной организации сотрудники торгового центра не имели. Мы следуем требованиям местных органов власти и находимся в контакте с представителями Роспотребнадзора и другими органами, которые проводят проверку по данному случаю.

По факту массового заражения коронавирусом в общежитии в Ленобласти возбуждено уголовное дело.

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По словам местных, на них писали и заявления за грабежи, и за мародерство, но хостел продолжал существовать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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