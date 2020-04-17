2020-04-17T11:04:27+03:00
Общество

Спроси у «Родины»: Сможет ли Петербург избежать роста преступности в период пандемии

17 апреля на сайте и в соцсетях «Комсомольской правды» пройдет прямая линия, посвященная актуальной ситуации с трудовыми мигрантами
Маргарита РЕПИНА
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Из-за пандемии многие мигранты остались без работы и средств к существованию.Из-за пандемии многие мигранты остались без работы и средств к существованию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Три дня назад Президент Федерации мигрантов поделился тревожными опасениями и предсказал вспышку преступности в России. Причиной тому, по словам Вадима Коженова, могут стать оставшиеся без денег гастарбайтеры. Если не предпринять срочных мер, страна столкнется со взрывным ростом криминала.

Точных цифр о количестве нелегальных мигрантов в Ленобласти у чиновников нет. По данным председателя регионального отделения партии «Родина» Валерия Шинкаренко, в регионе может насчитываться до 1 млн гастарбайтеров, из которых до 40% попали в страну незаконно. Очевидно, что в такой ситуации Северо-Западу необходимо искать варианты решения проблемы.

17 апреля с 14 до 15 часов «Комсомольская правда» обсудит выходы из сложившейся ситуации вместе с экспертами и горожанами в режиме онлайн.

Какие меры необходимо принять для наведения порядка в сфере трудовой миграции в экстраординарных условиях пандемии коронавируса?

Ответ на этот вопрос дадут руководитель рабочей группы Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты по миграции, лидер Регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и председатель профсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрий Жвания.

Они расскажут о своих предложениях относительно карантинных мероприятий в местах проживания и работы мигрантов, а также о том, что делать с приезжей рабочей силой, оставшейся без поддержки и средств к существованию.

Трансляция прямой линии пройдет на сайте spb.kp.ru (онлайн-эфир станет доступен на этой странице 17 апреля в 14 часов) и в социальных сетях «Комсомольской правды». Свои вопросы спикерам вы можете задать не только во время эфира, но и прямо сейчас: оставляйте их в комментариях к этой публикации.

Начало трансляции 17 апреля в 14.00. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

Где смотреть пресс-конференцию?

«ВКонтакте»: https://vk.com/kppiter

«Одноклассники»: https://ok.ru/kppiter

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwS1sHNftlEYWBDubEJhhHA

ИСТОЧНИК KP.RU

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