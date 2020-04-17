СПбГУПТД рассказал о подвиге вуза в годы Великой Отечественной Войны

С началом Великой Отечественной войны деятельность Ленинградского текстильного института (ЛТИ), ныне Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, была срочно перестроена на военный лад. 22 июня 1941 года приказом директора Николая Труевцева в институте создан штаб МПВО, командный пункт был развернут в кабинете директора. Уже с 24 июня сотрудники института уходили на фронт по призыву Красной армии, а с 25 июня стали уходить и студенты. Всего в дни войны ушли на фронт в Красную Армию, в Народное ополчение, в партизанские отряды более 600 студентов, преподавателей и сотрудников ЛТИ.

Приказ от 22 июня 1941 года. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

По заданию штаба Ленинградского фронта в институте была создана базовая Спецхимлаборатория МПВО. Одним из успешных научно-практических решений стало изобретение ампулы-запала («Запал ЛТИ») для бутылок с горючей смесью, которые использовались для подрыва вражеских танков. Потребовалось немедленно организовать ее массовое производство. Буквально за сутки химические лаборатории института превратились в стеклодувные мастерские. Свыше 200 студентов, лаборантов и преподавателей института работали по 10-12 часов в сутки. Каждый день фронт получал от них свыше 20 тысяч запалов.

Зима 1941-1942 годов поставила перед изобретателями запалов еще одну сложную задачу: в сильный мороз бутылки с зажигательной смесью отказывали в действии, замерзала жидкость, необходимая для действия запала. Спецхимлаборатория разработала специальную добавку к зажигательной смеси, давшую возможность пользоваться бутылями при любых, самых суровых климатических условиях.

ВАЖНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Другой проблемой блокадного города зимы 1941 г. была острая нехватка антифриза – незамерзающей смеси для транспорта и танков. Задача по созданию нового антифриза была полностью и в кратчайший срок решена все той же Спецхимлабораторией ЛТИ. Смесь испытывалась на танке БТ-7 и получила высокую оценку танкистов.

Учебная аудитория. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сотрудники Спецхимлаборатории ЛТИ изобрели способ превращения имевшегося в городе в большом количестве парфюмерного сырья – пихтового масла – в синтетический бензин. В начале 1942 года на улицах Ленинграда запахло душистыми маслами. Мало кто знал тогда, что это шли на фронт бронемашины и танки, заправленные новым горючим.

Спецхимлаборатория ЛТИ решила и ряд других важных проблем военного времени: разработала и организовала выпуск жидкого моющего антисептического средства, которое в походных условиях и на холоде помогало поддерживать чистоту и противостоять распространению инфекций в военных частях и госпиталях, заменителя керосина и низкозастывающего масла, предназначенных для авиапромышленности, а также выпуск мазей, предохраняющих от обмораживания.

Также были изобретены и выпущены заменители пищевых продуктов из хлопка, линты, костры и лубяных материалов, которые в самые тяжелые для голодного Ленинграда дни добавлялись в хлеб на хлебопекарных заводах в качестве пищевых добавок, разработаны огнестойкие, водоупорные ткани, из которых изготавливалась одежда для бойцов МПВО. Был разработан способ изготовления и производства витамина «С» и медицинской глюкозы.

Ученые ЛТИ проводили испытания материалов для комбината парашютно-десантного имущества, работали над улучшением свойств пряжи и тесьмы из неё для парашютов. Ими была сконструирована машина для рубки хлопкового волокна спецназначения (для противогазов).