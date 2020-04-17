2020-04-17T18:25:39+03:00
Общество

Исследователи доказали эффективность пароочистителей в борьбе с вирусами и бактериями

Во время эксперимента пар инактивировал 99,99% распространенных в быту микробов
Маргарита РЕПИНА
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Пар уничтожает бактерии на твердых поверхностях. Фото: предоставлено Kärcher.Пар уничтожает бактерии на твердых поверхностях. Фото: предоставлено Kärcher.
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Сегодня чистота дома важна как никогда прежде: от порядка и поддержания гигиены зависит здоровье его обитателей. Как обезопасить себя и близких? Эксперты независимой немецкой лаборатории поделились результатами исследования эффективности бытовой техники в борьбе с микробами. Во время эксперимента они использовали пароочиститель компании Kärcher, которому предстояло избавить поверхности от вирусов и бактерий. В течение 30 секунд небольшие участки точечно обрабатывали паром, замеряя уровень загрязнения до и после. В процессе исследователи выяснили, что при правильном использовании устройства пар инактивирует до 99,999 оболочечных вирусов (таких, как грипп, - прим. ред.) и 99,99 % распространенных в быту бактерий.

Обрабатывать поверхности следует точечно и выделять на участок не менее 30 секунд. Фото: предоставлено Kärcher.

Обрабатывать поверхности следует точечно и выделять на участок не менее 30 секунд. Фото: предоставлено Kärcher.

- Сертифицированный тестовый вирус (модифицированный вирус вакцины Анкара), являющийся одной из разновидностей оболочечных вирусов, распределялся в лаборатории по твердой поверхности (листовой материал из вспененного ПВХ), - рассказывают подробности эксперимента в Kärcher. - Точечный участок размером 5х5 см обрабатывался в течение 5, 10, 30 и 60 секунд при помощи ручной насадки пароочистителя, на которой была закреплена подходящая микроволоконная салфетка. При максимальном давлении пара и воздействии на один участок на протяжении 30 секунд была подтверждена высокая эффективность инактивации вирусов. На пористых поверхностях испытание не проводилось.

Пароочистители можно использовать как в быту, так и на предприятиях. Фото: предоставлено Kärcher.

Пароочистители можно использовать как в быту, так и на предприятиях. Фото: предоставлено Kärcher.

Отмечается, что пар, выпускаемый из аппарата при температуре около 100 °C, быстро охлаждается с увеличением расстояния до очищаемого объекта. Поэтому для эффективной борьбы с вирусами необходимо перемещать насадку, удерживая ее вплотную к поверхности.

Важно и то, что для работы пароочистителям требуются только электроэнергия и вода. Это позволяет использовать их вне зависимости от наличия дезинфицирующих средств. Отказ от использования химических чистящих средств способствует защите дыхательных путей пользователей и созданию благоприятного микроклимата в помещениях.

Следует перемещать насадку, удерживая ее вплотную к поверхности. Фото: предоставлено Kärcher.

Следует перемещать насадку, удерживая ее вплотную к поверхности. Фото: предоставлено Kärcher.

При этом исключаются и потенциальные аллергические реакции, вызываемые следами чистящих средств. Все это важно, как для обеспечения гигиены в быту, так и в различных учреждениях и на промышленных предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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