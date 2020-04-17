«В моем заражении прошу винить главврача»: медик из Покровской больницы записал эмоциональное обращение к руководству

Врач-реаниматолог Сергей Саяпин из Покровской больницы нСанкт-Петербурга, где ранее несколько отделений закрылось на карантин из-за коронавируа, записал эмоциональное обращение к администрации учреждения. Ролик мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.

- Сегодня в больницу пришел положительный результат тестирования одного из пациентов, - рассказывает врач. - Пациент поступил к нам в прошлую пятницу с двусторонней пневмонией. Спустя несколько часов после поступления пришлось начать реанимационные действия — ставить ему трахеостому и проводить инвазивную вентиляцию легких.

По словам медика, реанимировать пациента ему пришлось вот в таком защитном комплекте. Фото: предоставлено "КП"

По словам Саяпина, все манипуляции ему пришлось проводить в собственноручно собранном защитном костюме — малярной робе, маске для подводного плавания с подключенным фильтром от аппарата ИВЛ и плотных армейских берцах. Других вариантов не было, потому что в больнице в то время наблюдалась тяжелейшая нехватка средств индивидуальной защиты.

- Я официально заявляю, что в случае неблагоприятного исхода — заражения или смерти меня или любого из представителей персонала — виновной прошу считать лично главного врача Бахолдину Марину Николаевну, - констатирует врач. - Потому что на ранних этапах администрация не сделала ничего, чтобы обеспечить медиков СИЗ и предотвратить их заражение.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Саяпин поянсил, что сейчас ситуация с респираторами и костюмами в больнице более-менее выровнялась — отделение закрыто на карантин, персонала в нем необходимый минимум, поэтому средств защиты всем хватает. Но это сейчас — а больные, инфицированные новым коронавирусом, начали поступать в учреждение уже давно.

Мы попытались связаться с самой Мариной Бахолдиной, однако в администрации больницы нам рекомендовали переадресовать все вопросы в комитет по здравоохранению. В пресс-службе комитета, в свою очередь, пообещали ответить на все вопросы позднее — сейчас, по словам ответственных лиц, как раз готовится официальный комментарий по поводу ситуации в Покровской больнице.