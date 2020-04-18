В Комздраве ответили на претензии об отсутствии защитных костюмов в Покровской больнице

18 Апр 2020 2020-04-18T00:23:16+03:00

Комитет по здравоохранению Петербурга заверил, что в Покровской больнице есть необходимые средства индивидуальной защиты. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам чиновников и главврача, на 17 апреля в медучреждении полно средств индивидуальной защиты

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Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец вместе с вице-губернатором Олегом Эргашевым лично проверили Покровскую больницу, врач-реаниматолог которой пожаловался на отсутствие защитных костюмов при лечении больного пациента с коронавирусом. По словам мужчины, ему пришлось надеть малярную робу, маску для подводного плавания с подключенным фильтром от аппарата ИВЛ и плотные армейские берцы.

Главврач больницы Марина Бахолдина поспешила заверить, что на 17 апреля в медучреждении полно средств индивидуальной защиты. Это подтвердила и проверка чиновников из Смольного.

- Покровская больница в полном объеме обеспечена средствами индивидуальной защиты. Это шапочки, смотровые перчатки, халаты, комбинезоны, бактерицидные фильтры, очки, маски. И так далее, - рассказала Марина Бахолдина прямо со склада средств защиты.

Главврач Покровской больницы показала склад со всеми необходимыми средствами защиты. Фото: Комздрав Петербурга

Глава Комздрава поспешил добавить, что 17 апреля в Петербург привезли больше 70 тысяч медицинских костюмов. Как раз часть этой партии получит Покровская больница. Более того, в медучреждении организуют около 10-11 шлюзы для безопасного доступа к пациентам. Решение уже согласовали с Роспотребнадзором.

Добавим, что в Покровской больнице подготовили больше 600 коек для пациентов с ОРВИ и внебольничными пневмониями. Ранее в медучреждении несколько отделений закрыли на карантин из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU