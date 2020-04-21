2020-04-21T15:59:16+03:00
Звезды

Эрмитаж потерял половину годового дохода из-за коронавируса

Один из крупнейших музеев страны просит поддержки у государства
Алина ЧЕМЕРИС
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По мнению директора музея Михаила Пиотровского, может сократиться количество меценатовПо мнению директора музея Михаила Пиотровского, может сократиться количество меценатовФото: Олег ЗОЛОТО
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Из-за разбушевавшейся эпидемии COVID-19 Эрмитаж оказался в сложной ситуации. Один из крупнейших музеев страны уже потерял половину годового бюджета. Об этом на пресс-конференции рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

- Все наши средства уходят на зарплаты и на обеспечение жизнедеятельности музея, которое стоит очень дорого, - отметил он. - Сейчас ведем переговоры с правительством, чтобы эти выпадающие доходы были каким-то образом компенсированы. В данный момент мы перераспределяем те деньги, которые у нас есть, чтобы поддержать сотрудников, ведь они продолжают работать.

По предварительным подсчетам, музей заживет прежней жизнью спустя два месяца после открытия Фото: Артем КИЛЬКИН

По предварительным подсчетам, музей заживет прежней жизнью спустя два месяца после открытияФото: Артем КИЛЬКИН

По мнению Пиотровского, из-за кризиса у Эрмитажа может сократиться число меценатов, ведь многие из них – представители малого и среднего бизнеса, которые сейчас тоже терпят большие убытки. Однако директор музея рассчитывает на новых инвесторов.

- Мы, конечно, ищем новые способы, чтобы остаться на плаву. К примеру, меценаты, с которыми мы давно работаем, попросили нас перенести сроки выплат. Также мы намерены сотрудничать со спонсорами, связанными с технологиями, - подчеркнул Пиотровский.

Он рассказал и о том, что ждет музей, когда карантин закончится, и Петербург вернется к прежней жизни. Роскошные залы Эрмитажа ждут посетителей, и они будут, правда, не сразу.

- Наши гости будут возвращаться постепенно, - отмечает Михаил Пиотровский. – Мы уже сделали кое-какие подсчеты обстановки после карантина. Когда все закончится, нам потребуется месяц, чтобы привести музей в состояние готовности, и еще месяц он будет открываться для посетителей. Поклонники Эрмитажа вернутся быстро, а туристы, думаю, к концу года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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