2020-04-20T10:46:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса у студентов, общежитие №3 медицинского Университета им. Павлова закрыли на карантин

Теперь здесь ищут волонтеров, которые будут носить еду запертым в комнатах людям
Петр КИБЕР
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Общежитие "первого меда" на Большой Монетной закрыли на карантин. Фото: vk.com/obschag3Общежитие "первого меда" на Большой Монетной закрыли на карантин. Фото: vk.com/obschag3
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Еще одни студент-медики Петербурга оказались на карантине. Вслед за своими коллегами по несчастью из Университета имени Мечникова, которые были взаперти в марте, теперь две недели изоляции предстоят обитателям общежития №3 медицинского Университета имени Павлова, что на Большой Монетной, 34.

- Уважаемые жители общежития №3! Внимание! Общежитие с сегодняшнего дня закрыто на карантин. Убедительная просьба разойтись всем по своим комнатам. В ближайшие 3 дня будут проведены тесты на COVID-19, - было написано в группе общежития ВКонтакте.

И, судя по всему, тесты дали положительный результат. Так как вскоре были опубликованы рекомендации поведения на карантине – ограничить контакты, лишний раз не подкидать комнаты и не ходить по этажам.

В общежитии нашли коронавирус. Фото: vk.com/obschag3

В общежитии нашли коронавирус. Фото: vk.com/obschag3

Также изолированным студентами предложили помощь психолога. А для того, чтобы обеспечивать запертых едой и необходимыми вещами, в соцсетях начали искать волонтеров.

- На настоящий момент общежитие №3 нашего Университета закрыто на карантин в вязи с выявлением случаев заражения COVID-19 среди проживающих там студентов. Находящимся на карантине необходима поддержка в столь непростой ситуации, - говорится в сообщении профкома медвуза.

Для помощи студентам их коллеги набирают волонтеров. фото: vk.com/profcom1med

Для помощи студентам их коллеги набирают волонтеров. фото: vk.com/profcom1med

ИСТОЧНИК KP.RU

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