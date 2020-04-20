«Ложное» снижение: доктор медицинских наук объяснил, что означает снижение количества заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

После рекордной вспышки 17 апреля, когда за сутки в Санкт-Петербурге выявили 424 инфицированных новым коронаврусом, количество заражений пошло на спад. Сегодня, 20 апреля, зарегистрировали всего 86 новых случаев — на 28 меньше, чем было накануне. Однако специалисты уверены: снижение это, скорее всего, «ложное», и пик заболеваемости в Северной столице еще не настал.

- Чтобы верно оценивать ситуацию, нужно всегда сопоставлять количество инфицированных с количеством проведенных анализов, - отмечает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. - Тогда мы будем видеть более объективную картину.

По словам специалистов, снижения количества зараженных связано со снижением количества исследований из-за выходных.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем количество обследований в сутки, по данным городского оперштаба, действительно уменьшилось: так, в субботу, 18 апреля, на новую инфекцию SARS-CoV-2 специалисты проверили 9 222 проб. А вчера, 19 апреля — 4 768.

- Это связано с выходными, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. - Такое явление наблюдается регулярно, особенно в воскресенье. Дело в том, что большая часть проб поступает в лаборатории из поликлиник, а они в выходные не работают. Сейчас, в понедельник, они снова открылись, поэтому анализов будут брать больше — и, соответственно, количество выявленных случаев снова может пойти в рост.

Напомним: ранее ученые Санкт-Петербургского политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости в Санкт-Петербурге придется лишь на середину июня. А общее количество зараженных в зависимости от уровня самоизоляции может составить от 40 000 до 120 000 человек.