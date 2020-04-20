2020-04-20T15:20:20+03:00
Общество

Ученые СПбГУПТД разработали не имеющие аналогов противоопухолевые нити

Материал снижает риск рецидива новообразований после их удаления
Маргарита РЕПИНА
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В вузе рассказали о выдающейся разработке.В вузе рассказали о выдающейся разработке.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов СПбГУПТД разработали противоопухолевые хирургические нити, использование которых существенно снижает риск рецидива опухолей после их удаления. Материал не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Новизна разработки подтверждена патентами. На данный момент противоопухолевые нити проходят сложный этап клинических испытаний.

- Эффект от использования таких шовных материалов заключается в том, что они обладают выраженным и долговременным противоопухолевым действием, - комментирует один из авторов разработки Валерий Жуковский, доктор технических наук, профессор кафедры наноконструкторных, волокнистых и композиционных материалов СПбГУПТД, научный руководитель созданного на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна предприятия по производству хирургических материалов «Линтекс».

Принцип создания противоопухолевых нитей состоит в химическом закреплении различных противоопухолевых препаратов на поливинилспиртовых, полиамидных, полиэфирных или полипропиленовых волокнах. Учёные модифицируют волокна и сорбируют на них противоопухолевые препараты ионной связью, что обеспечивает нитям пролонгированное длительное и эффективное противоопухолевое действие.

Сами противоопухолевые препараты, закрепленные на волокнах, содержат такие лекарственные вещества, как сарколизин, 5-фторурацил, проспидин, циклофосфан, 6-меркаптопурин, метотрексат, что позволяет получать шовный материал широкого спектра противоопухолевого действия.

СПРАВКА «КП»

Кафедра наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна - это первая кафедра в России, в названии которой появилась приставка –нано, однако разработки в области медицинских и биоактивных материалов ведутся на кафедре более 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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