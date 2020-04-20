Обсуждаем вместе: Стоит ли уравнять мигрантов с гражданами России в правах на время пандемии

Российское правительство активно подключилось к решению вопроса трудовых мигрантов, застрявших в нашей стране без работы, денег и возможности вернуться домой. В число экстренных мер, призванных стабилизировать ситуацию, вошел новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 18 апреля. Глава государства временно приостановил сроки действия миграционных документов иностранных граждан, в том числе - рабочих патентов для трудовых мигрантов из стран, с которыми Россия заключила соглашение о безвизовом режиме. Теперь российские работодатели могут принимать на работу трудовых мигрантов без разрешения.

Еще одну инициативу по поддержки гастарбайтеров выдвинуло Агентство стратегических инициатив. Оно предлагает уравнять мигрантов в правах с гражданами России, что позволит им получать пособие по безработице и пользоваться другими льготами.

Насколько такая мера необходима и поможет ли отмена трудовых патентов мигрантам найти новую работу?

Эти и другие вопросы обсудим в ходе онлайн-конференции на нашем сайте и в социальных сетях «Комсомолки» 21 апреля 2020 года с 14 до 15 часов. Гость студии - руководитель рабочей группы по миграции Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты, лидер партии «Родина» в Ленинградкой области Валерий Шинкаренко.

Эксперт поделится своим мнением о том, чем может обернуться указ и какую пользу от него получит российское общество. Приведет ли нововведение к легализации всего рынка трудовой миграции или, наоборот, мы получим ещё больший сумбур и хаос на миграционном рынке? А, может, есть другие, более эффективные пути решения проблемы?

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой странице во вторник, 21 апреля, в два часа дня) и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге». Свои вопросы спикеру вы можете задать не только во время эфира, но и прямо сейчас – в комментариях к этой публикации.

Начало трансляции 21 апреля 2020 года в 14.00. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

Где смотреть онлайн-конференцию?

«ВКонтакте» - https://vk.com/kppiter

«Одноклассники» - https://ok.ru/kppiter

YouTube-канал - https://www.youtube.com/channel/UCwS1sHNftlEYWBDubEJhhHA

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