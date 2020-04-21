2020-04-21T14:19:00+03:00
Коронавирус Covid-19

«Зенит» готов отдать стадион под госпиталь для больных коронавирусом

Но пока таких просьб от руководства Санкт-Петербурга не поступало
Петр КИБЕР
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"Зенит" готов отдать свой стадион под госпиталь, если попросят."Зенит" готов отдать свой стадион под госпиталь, если попросят.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургский «Зенит» готов предоставить свой стадион, расположенный на Крестовском острове, под размещение временного госпиталя для больных коронавирусом. В руководстве клуба уверены, что все условия для этого на «Газпром Арене» есть, но надеются, что до этого не дойдет.

- Тема возникла в связи с тем, что «Газпром» передал выставочный комплекс («Ленэкспо» - прим.ред.) под временный госпиталь. К нам обратились с вопросом, можно ли использовать «Газпром Арену» в качестве госпиталя. На это есть простой ответ: «да». Инфраструктура позволяет, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. – Там и температурный режим – закрывается крыша - и подсобные помещения и подъездные пути.

При этом городские власти с подобной просьбой в клуб не обращались, а потенциальной возможностью заинтересовались лишь журналисты. И в руководстве «Зенита» искренне надеются, что переоборудовать 60-тысячный стадион в место для размещения вирусных больных не придется, хоть и готовы это сделать.

- Будет ли готов «Зенит» предоставить стадион? – Разумеется да. Если поступит запрос от властей, естественно мы это сделаем. Но еще раз подчеркну, надеемся, что до этого не дойдет, - заявил Александр Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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