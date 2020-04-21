«Зенит» готов отдать стадион под госпиталь для больных коронавирусом

Петербургский «Зенит» готов предоставить свой стадион, расположенный на Крестовском острове, под размещение временного госпиталя для больных коронавирусом. В руководстве клуба уверены, что все условия для этого на «Газпром Арене» есть, но надеются, что до этого не дойдет.

- Тема возникла в связи с тем, что «Газпром» передал выставочный комплекс («Ленэкспо» - прим.ред.) под временный госпиталь. К нам обратились с вопросом, можно ли использовать «Газпром Арену» в качестве госпиталя. На это есть простой ответ: «да». Инфраструктура позволяет, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. – Там и температурный режим – закрывается крыша - и подсобные помещения и подъездные пути.

При этом городские власти с подобной просьбой в клуб не обращались, а потенциальной возможностью заинтересовались лишь журналисты. И в руководстве «Зенита» искренне надеются, что переоборудовать 60-тысячный стадион в место для размещения вирусных больных не придется, хоть и готовы это сделать.

- Будет ли готов «Зенит» предоставить стадион? – Разумеется да. Если поступит запрос от властей, естественно мы это сделаем. Но еще раз подчеркну, надеемся, что до этого не дойдет, - заявил Александр Медведев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тысяча коек и отдельные боксы: как выглядит «полевой» госпиталь в «Ленэкспо» для зараженных коронавирусом

«Комсомолка» выяснила, как он будет работать и кого в новое учреждение планируют отправлять (подробности)