Коронавирус обнаружили у сотрудников администрации Ленинградской области 21 апреля 2020 года
У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтвердился диагноз новой болезни – коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля 2020 года, в своем Instagram рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
- У нескольких сотрудников администрации #ленобласть подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы, - написал губернатор в соцсети.
Дрозденко показал, как прошло собрание в дистанционном режиме / Фото: instagram.com/drozdenko_au
Количество зараженных губернатор не уточнил.
Также Дрозденко опубликовал фотографию с сегодняшнего совещания, которое прошло по видеосвязи. Губернатор рассказал, что на повестке дня было продление на май-июнь льготных проездных и введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев.
Кроме того, члены правительства обсудили возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости.
- Берегите себя и близких, - обратился к жителям региона Дрозденко.
По Ленинградской области на утро 21 апреля данные о ситуации с коронавирусом следующие: новых заболевших – 42, общее количество – 496, вылечившихся – 9 (не изменилось), умерших – 0.
ИСТОЧНИК KP.RU
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