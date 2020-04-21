Коронавирус обнаружили у сотрудников администрации Ленинградской области 21 апреля 2020 года

У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтвердился диагноз новой болезни – коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля 2020 года, в своем Instagram рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

- У нескольких сотрудников администрации #ленобласть подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы, - написал губернатор в соцсети.

Дрозденко показал, как прошло собрание в дистанционном режиме / Фото: instagram.com/drozdenko_au

Количество зараженных губернатор не уточнил.

Также Дрозденко опубликовал фотографию с сегодняшнего совещания, которое прошло по видеосвязи. Губернатор рассказал, что на повестке дня было продление на май-июнь льготных проездных и введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев.

Кроме того, члены правительства обсудили возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости.

- Берегите себя и близких, - обратился к жителям региона Дрозденко.

По Ленинградской области на утро 21 апреля данные о ситуации с коронавирусом следующие: новых заболевших – 42, общее количество – 496, вылечившихся – 9 (не изменилось), умерших – 0.