2020-04-21T18:41:42+03:00
Происшествия

Коронавирус обнаружили у сотрудников администрации Ленинградской области 21 апреля 2020 года

О заболеваниях рассказал губернатор Александр Дрозденко
Лилия КОЗЛОВА
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У нескольких сотрудников администрации Ленобласти обнаружен коронавирусУ нескольких сотрудников администрации Ленобласти обнаружен коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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У нескольких сотрудников администрации Ленинградской области подтвердился диагноз новой болезни – коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля 2020 года, в своем Instagram рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

- У нескольких сотрудников администрации #ленобласть подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы, - написал губернатор в соцсети.

Дрозденко показал, как прошло собрание в дистанционном режиме / Фото: instagram.com/drozdenko_au

Дрозденко показал, как прошло собрание в дистанционном режиме / Фото: instagram.com/drozdenko_au

Количество зараженных губернатор не уточнил.

Также Дрозденко опубликовал фотографию с сегодняшнего совещания, которое прошло по видеосвязи. Губернатор рассказал, что на повестке дня было продление на май-июнь льготных проездных и введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев.

Кроме того, члены правительства обсудили возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости.

- Берегите себя и близких, - обратился к жителям региона Дрозденко.

По Ленинградской области на утро 21 апреля данные о ситуации с коронавирусом следующие: новых заболевших – 42, общее количество – 496, вылечившихся – 9 (не изменилось), умерших – 0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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