В Ленинградской области еще 42 человека заболели коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T10:59:55+03:00

В Ленобласти за сутки коронавирус найден у 42 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Общероссийский Инфоцентр опубликовал новые данные по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. На 10:35 21 апреля в Ленинградской области подтверждены еще 42 заболевших.

- В общем по России зафиксирована прибавка в 5642 заболевших. Суммарное число пациентов с коронавирусом составляет 52 763 человека. 3873 из них вылечились (+427), а 456 (+51) скончались, - сообщает Инфоцентр.

По Ленинградской области данные следующие: новых заболевших – 42, общее количество – 496, вылечившихся – 9 (не изменилось), умерших – 0.

Наибольшее число больных по-прежнему остается в Новосергиевке Всеволожского района, где больше 120 трудовых мигрантов, живущих в одном хостеле, заразились коронавирусом. Там оборудован палаточный госпиталь и постоянно дежурят врачи.

Также относительно крупные очаги есть в Выборге, Выборгском районе, Пикалево и Мурино.

В соседнем Санкт-Петербурге за сутки прибавка составила 127 случаев (1973 всего), еще три человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU