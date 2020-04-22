Ему стало легче, но через два дня умер: Экстрасенс Татьяна Ларина рассказала о смерти друга, у которого было подозрение на коронавирус

«Люди, я вас очень прошу — не выходите из дома, мойте руки и держите дистанцию друг от друга! Коронавирус - не шутка! До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить. Вы не только рискуете своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих людей, одумайтесь, пожалуйста!», - такое сообщение в своем Инстаграме оставил 17 апреля гонщик «Формулы-3» Роберт Шварцман.

На следующий день его отца, 52-летнего Михаила, не стало. Мужчина владел сетью цветочных магазинов в Петербурге и строил большие планы на будущее. А когда заболел – до последнего не верил, что это коронавирус.

- Мы познакомились с Михаилом два года назад, он просил помочь его родителям со здоровьем. С тех пор мы стали друзьями, - рассказала «КП» экстрасенс Татьяна Ларина. – Последний раз общались полтора месяца назад, а о его болезни я узнала уже позже от его родных. Сначала Михаил думал, что подхватил обычный грипп. У него не было кашля и других симптомов, про которые говорят по телевизору. Он лечился дома, но вызывал врача. Ему сделали рентген – легкие были чистыми.

Отец гонщика скончался в больницеФото: СОЦСЕТИ

Однако, состояние бизнесмена ухудшалось: он начал задыхаться, температура поднялась до 40 градусов. Тогда Шварцмана увезли в больницу, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

- В коме Михаил пролежал около недели, - поясняет Татьяна Ларина. – Казалось, он пошел на поправку. Ему стало легче. Его перевели с одного аппарата вентиляции легких на другой. Сняли интубацию и переподключили через через трахеостому. А через два дня он скончался. Точного диагноза коронавирус до сих пор нет. Врачи говорят, что ему стало хуже из-за сопутствующего заболевания – сахарного диабета.

О смерти бизнесмена Татьяна Ларина узнала от его сестры.

- У них горе, семья замкнулась, - вздыхает Татьяна. – Это большая потеря для всех. Он просто рухнул, хотя был цветущий, жизнерадостный человек. В его руках все росло и цвело. Настоящий созидатель.

Никто из родственников Михаила коронавирусом не заболел. Близкие бизнесмена считают, что если и подтвердится страшный диагноз, то подхватить его погибший мог только в больнице. Похоронить Михаила пока не могут. Если выяснится, что у бизнесмена был коронавирус, то прощание будет проходить без родственников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Рассказывал, что коронавируса не существует»

О том, что Михаил не верил в серьезность нового вида пневмонии, вспоминает и PR-директор петербургской «Комсомолки» Наталья Зубкова.

- У него было столько планов на жизнь, - говорит Наталья. - Я ему помогала переоформить магазины из цветочных в мультиформатные. Мы хотели организовать продажу товаров ручной работы, помогать самозанятым людям – уже начали искать поставщиков в регионах. В последнюю нашу встречу Михаил рассказывал, что никакого коронавируса нет. А еще смеялся, что когда станет стареньким – расскажет «КП» свою историю, чтобы мы выпустили о нем книгу…Он всегда заботился о семье, радовался успехам сына… И сгорел буквально за несколько недель.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Михаила.

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