Оргкомитет рассказал, как в Петербурге в 2020 году изменится «Доверие потребителя»

В 2020 году конкурс «Доверие потребителя» пройдет в 13 раз. Накануне оргкомитет озвучил новый условия состязания. Так, из числа номинаций исключены две: «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге» и «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что по итогам предварительного формирования списков в каждую отобрано всего по два жилых комплекса. Большинство ЖК данного класса либо сданы или строятся с существенным нарушением сроков строительства, либо их строительство осуществляется застройщиками, не соответствующими критериям участия в конкурсе. Таким образом, номинаций будет всего девять.

Во-вторых, к участию в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса» будут допущены ЖК, завершенные строительством в 2018-2019 годах без существенных нарушений сроков строительства - более трех месяцев, а не шесть, как это было в прошлом году.

- Дело в том, что в соответствии с нормативными актами, принятыми в 2019 году, многоквартирные дома, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства или обязанности по передаче объекта долевого строительства дольщику, признаются проблемными объектами. Такие жилые комплексы к участию в конкурсе вообще не допускаются, – комментирует Олег Островский, сопредседатель конкурса «Доверие потребителя». - Почему три месяца? Нарушение застройщиком в течение трех месяцев обязанности по передаче объекта долевого строительства дольщику влечет за собой определенные меры административного воздействия со стороны контролирующего органа. По нашему мнению, такие объекты в конкурсе также участвовать не вправе. Иначе, о каком доверии потребителей идет речь?

Третье. Сокращены этапы конкурса. Раньше их было три: интернет-, интерактивное и экспертное голосование. В этом году интерактивного голосования на специализированных выставках не будет, поэтому финалисты конкурса станут известны уже по итогам интернет голосования, которое завершится 20 сентября.

- Таким образом, у финалистов конкурса появится возможность более тщательно и заблаговременно подготовить конкурсную документацию и презентации для заседания Экспертного совета, а экспертам более внимательно и обстоятельно ознакомиться с лучшими жилыми комплексами, изучить документы, представленные финалистами. Кроме того, появляется возможность направить не одного, а двух «тайных покупателей» для проведения исследования отделов продаж финалистов - строительных компаний, банков и риэлторских агентств. Это даст более объективную картину качества работы их сотрудников, – резюмирует Олег Островский.

Заседание Экспертного совета запланировано на 13 ноября. Церемония награждения победителей XIII конкурса пройдет 4 декабря в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.