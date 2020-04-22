Уникальную энциклопедию «Энрико Чеккетти и балет XX века» представят в рамках онлайн-марафона Международного фестиваля балета Dance Open

Представить полноценную фестивальную программу в социальных сетях – такое решение было принято впервые в истории хореографического форума: из-за пандемии COVID19 спектакли XIX сезона пришлось перенести на осень, но поклонников балета команда Dance Open решила не разочаровывать и в заявленные даты, с 14 по 30 апреля, подарить внеочередной антивирусный сезон.

В Кинозале Dance Open, который открыт эксклюзивно Вконтакте, 22 апреля в 19.00, состоится online-трансляция хита сезона-2018: «Щелкунчик» Йеруна Вербрюггена в исполнении танцовщиков Большого театра Женевы приведет в восторг и замешательство даже самых преданных фанатов творчества Гофмана и Петипа. Звезда авторского балета, бельгийский хореограф-хулиган по-своему пересказывает блистательную феерию: миксует жанры, расслаивает тексты, предельно обнажает сюжетные психологизмы и получает сказку для взрослых, похожую то ли на анимационный блокбастер, приправленный туманами киномиров Тима Бёртона, то ли философскую притчу о поиске родной души, то ли на непредсказуемый квест по зазеркалью. В любом случае, этот «Щелкунчик» напомнит, что значит грезить наяву. Даже если вы уже забыли, каково оно – влюбиться в четырнадцать лет.

"Щелкунчик" Большого театра Женевы. Фото: организаторы марафона.

26 апреля любителей сюжетов большой литературы Кинозал Dance Open приглашает на online-премьеру в России: «Фауст» в хореографии Син Пэн Ванга и в исполнении его же «подопечных» – танцовщиков Балета Дортмунда. Губит ли современного человека жажда знания, все больше похожая на разрушительное высокомерие, и есть ли надежда на спасение после опыта, пережитого человечеством в XX веке? Син Пэн Ванг как всегда задает вопросы от лица тех, кто живет сегодня, но в поиске ответов производит виртуозную пересборку культурных кодов и пространств: мистический сюжет Гете он выводит на уровень притчи, а музыку Хенрика Гурецкого соединяет с песнями Rammstein.

В рамках видеокурса «Университеты балета» Dance Open впервые запустил цикл авторских лекций от ведущих российских критиков и историков хореографии. Как смотреть, видеть и понимать балет? Для зрителей такая теоретическая база не менее важна, чем для артистов – форма и техника. Online-встречи с Лейлой Гучмазовой, Витой Хлоповой и Ольгой Угаровой уже состоялись, и некоторое время видеозаписи будут доступны в официальных группах Dance Open ВКонтакте и Facebook, а также на YouTube-канале фестиваля.

23 апреля участников online-марафона ждет виртуальная встреча с Богданом Корольком: его туристический гид по балетам прошлого и настоящего завершит апрельский университетский курс и также будет доступен к просмотру на сетевых ресурсах фестиваля.

Впервые за историю Dance Open 25 апреля 2020 года в рамках балетного online-

Балет Марибора. Фото: организаторы марафона.

марафона команда фестиваля представляет масштабный просветительский проект – online-энциклопедию «ЭНРИКО ЧЕККЕТТИ И БАЛЕТ XX ВЕКА», созданную в соавторстве с ведущими балетными экспертами России.

Ремесло классического танца уже четвертое столетие передается в буквальном смысле «из ног в ноги». Преемственность здесь основной механизм и самосохранения, и движения вперед. И если сделать попытку нарисовать «генеалогическое древо» мирового балета, очень многие артисты, педагоги и хореографы окажутся творческими родственниками друг друга.

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения танцовщика и педагога, чье имя звучит не так часто — гораздо реже, например, чем имя Мариуса Петипа, — но чей вклад в развитие балета XX столетия слишком велик, а карта наследия уникальна даже для тесно переплетенного балетного мира.

Энрико Чеккетти работал в Петербурге, затем в труппе Сергея Дягилева и в собственной балетной школе в Лондоне; с его именем связано возрождение балетной школы миланского Ла Скала. От Чеккетти нити преемственности ведут к именам и труппам, которые определяют лицо современного балетного театра. Пара примеров: Любовь Егорова, ученица сеньора Чеккетти, воспитала основательницу Dutch National Ballet Соню Гаскелл, Розеллу Хайтауэр, Ролана Пети, Мориса Бежара. Ученица Чеккетти Нинетт де Валуа создала Королевский балет Великобритании. Алисия Маркова, также вышедшая из класса Чеккетти, основала English National Ballet.

Наша креативная исследовательская группа попыталась создать именно такое «генеалогическое древо» мирового балета, питающегося от корня «Энрико Чеккетти». Оно не претендует на полноту и всеохватность: в этом проекте мы собрали лишь самых ярких звезд — 89 персонажей, 40 авторских эссе, 127 редких фото.

Многие из героев online-энциклопедии — Ханс ван Манен, Манюэль Легри, Жан-Кристоф Майо, Пьер Лакотт, Соль Леон — участники фестиваля, они напрямую связывают Чеккетти и Dance Open, питая наши планы по развитию проекта. Online-энциклопедия будет доступен на сайте danceopen.com c 25 апреля.

Кульминационное событие любого сезона фестиваля — Гала-концерт звезд Dance Open — вечер, ради которого балетоманы со всей России и Европы специально съезжаются в Северную столицу. Каждая программа Гала — своеобразный limited edition актуальной хореографии, работа над которым происходит 365 дней в году. Долгие поиски, многочасовые перелеты, сотни отсмотренных спектаклей, творческие споры, звонки, переговоры — все для того, чтобы представить в Петербурге лучшее, что было и будет в мировом балете. Так происходит уже много лет подряд.

Внеочередной антивирусный online-сезон не станет исключением: гала звезд Dance Open, запланированный на 27 апреля 2020 года, состоится! Но только продлится этот концерт намного дольше обычного. Видео-летопись лучших исполнений команда фестиваля ведет уже более десяти лет, и на этот раз вниманию балетоманов будет представлена «Золотая коллекция» — шедевры мировой хореографии и созвездие исполнителей. Мы реализуем свою давнюю мечту и запускаем трехсерийный цикл — его единственная трансляция пройдет на платформе партнера фестиваля Яндекс. Эфир 27, 28 и 29 апреля, начало в 19 часов.

30 апреля всех поклонников танца ждет еще один подарок Dance Open: видеоистория русского балета в полутора столетиях – от Артура Сен-Леона и Жюля Перро до Бориса Эйфмана и Юрия Посохова. В фильм войдут фрагменты работ, исполненных на Гала Dance Open, а яркие видеозарисовки расскажут о каждом из мэтров. Уникальная трансляция фильма состоится ВКонтакте.