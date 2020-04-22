«Авторадио — Санкт-Петербург» запускает акцию «Улицы Победы. Петербург помнит»

В эфире «Авторадио» (88.4 FМ) стартует специальная акция «Улицы Победы. Петербург помнит». Проект посвящен знаменательной дате — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слушателям предлагается совершить виртуальную экскурсию в прошлое и узнать, в честь каких героев и за какие заслуги называли улицы Петербурга. В эфире прозвучат рассказы о людях, чья слава гремела на всю страну. О них слагали легенды, историями их жизни зачитывались советские дети. Сейчас эти фамилии просто на слуху у автомобилистов, и, к сожалению, люди стали забывать истории их подвигов.

В эфире краевед Алексей Ерофеев в одном из выпусков рассказывает личную историю военного летчика Александра Савушкина, в честь которого названа одноимённая улица в Приморском районе. Савушкин служил в Ленинграде, аэродром располагался в Ропше, рядом с Красным селом. Однажды летчики ехали на машине в город и по дороге к ним попросилась симпатичная попутчица. Для Александра она и оказалась судьбой. После женитьбы молодой человек решил остаться в Ленинграде, но вмешалась война. Савушкин отвез жену с младенцем в Москву, к своей маме, а сам в первые же дни отправился на фронт.

Также слушатели узнали о работе знаменитого подводника Александра Маринеско на складе строительного комбината в Лениграде, о конфликте с директором, который подвел Маринеско под статью о хищении. Затем у Маринеско был трехлетний срок, борьба за реабилитацию, тяжелая болезнь. И только лишь в 1990 году, через 27 лет после смерти Маринеско, благодаря усилиям «Комитета Маринеско», Александру Ивановичу было посмертно присвоено звание героя Советского союза.

Основная задача данного проекта — оживить названия петербургских улиц, вспомнить поименно каждого из героев Великой Отечественной войны.