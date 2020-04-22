Фестиваль креатива Silver Mercury посвятит номинацию Covid-19

Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury объявил о новой номинации – «Вирусная реклама». Принимать участие в конкурсе могут заявки, посвященные борьбе с коронавирусом. Оргкомитет Фестиваля не ограничивает форматы для проектов: это могут быть как полномасштабные рекламные кампании, так и проведение социальных программ, направленных на предотвращение развития вируса. Подать полюбившийся проект может любой желающий, а победителя определят путем «народного голосования». Голосовать можно один раз в день с одного устройства.

- На данный момент, по подсчетам наших аналитиков, больше половины рекламных агентств могут покинуть рынок в ближайшее время, их клиенты сейчас замораживают проекты, некоторые вообще отменяют заказы, - прокомментировал введение новой номинации президент Фестиваля Silver Mercury Михаил Симонов. - Мы понимаем, что задача Фестиваля в данной ситуации – оказать максимальную поддержку бизнесу, учитывая в каком тяжелом положении он сейчас находится. Мы решили дополнительно создать номинацию, полностью посвященную коронавирусу, чтобы показать индустрии, что можно развиваться и искать новые пути для роста в любой ситуации. Со своей стороны, мы окажем поддержку нашим участникам: мы уже не стали переносить и отменять Фестиваль, чтобы диалог между клиентом и агентством оставался, а огласка и победа на Silver Mercury способна привести новые заказы. Таким образом, люди останутся и с работой и с заработной платой.

Фестиваль Silver Mercury состоится в Online формате 21-22 мая. Если вы видели интересные и полезные проекты, посвященные борьбе с коронавирусом – загружайте их на сайт, в случае победы вашей заявки, вы прославите авторов проекта и получите ценный приз от Silver Mercury!