Врачей больницы им. Боткина снабдили лечебной водой из Чехии и Сербии

Компания-дистрибьютор минеральных вод из Чехии и Сербии отправила в клиническую инфекционную больницу им. Боткина, где врачи сражаются с коронавариусом, лечебную воду. Почему именно воду, спросите вы?

- Мы отправили не простую воду, а лечебную, – отвечают представители компании. - Пролом вода – это сербская минеральная вода, которая имеет высокий уровень pH 8,8+, при употреблении которой повышается щелочной резерв крови, что помогает активировать защитные функции организма. И также мы отправили Билинску Киселку – чешскую минеральную воду, в которой содержатся природные бикарбонаты, которые помогают ощелачивать организм, а также комплекс минералов, способных поддержать желудочно-кишечный тракт, который первым страдает в условиях стрессов и нерегулярного питания.

А врачам, рискующим своими жизнями и находясь в тяжелейшем стрессе, забывающих о себе, такая природная поддержка организма жизненно необходима!

Всем нам тяжело, в сложившейся мировой ситуации, нашей компании тоже приходится испытывать трудности, но мы всегда готовы поддержать врачей, которые стоят на передовой мировой борьбы с вирусом!

Огромную благодарность Роднику выразил врач- инфекционист Кисляков О.А. и 18 инфекционное отделение.