В Санкт-Петербурге к зараженным коронавирусом ездят все скорые: могут ли медики заразить пациента на вызове

В Санкт-Петербурге нет специальных бригад «скорой помощи», которые работают только с зараженными коронавирусом пациентами. Эту информацию «КП-Петербург» подтвердили в Комитете здравоохранения города. Но, как пояснили в пресс-службе ведомства, для всех медиков разработан специальный алгоритм, как действовать, если у заболевшего есть подозрения на Covid-19. В распоряжении «Комсомолки» оказался документ, которым должны руководствоваться медики.

Первое правило врачей – до приезда на вызов они надевают одноразовые средства защиты. То есть: перчатки, маски и костюмы. Если пациента садят в машину скорой помощи, то и водитель облачается в то же самое.

Алгоритм работы врачей "скорой помощи" при работе с пациентами, у которых есть подозрение на коронавирус

Пока пациента везут в больницу, в машине проводится дезинфекция воздуха ультрафиолетом. Если же больной чихнул или покашлял, например, на ручку двери, то медики должны это место сразу же обеззаразить.

Когда пациент уже доставлен в больницу, весь автомобиль едет на дезинфекцию в спецучреждение. После этого в карете скорой помощи вновь включают ультрафиолетовый облучатель.

Сами медики после госпитализации больного снимают все костюмы, дезинфицируют свою обувь и обтираются кожным антисептиком. По словам сотрудников «скорой помощи», все эти правила строго соблюдаются.

Врачи скорой помощи ездят в защитных костюмахФото: СОЦСЕТИ

- Мы прошли специальное обучение, как надевать защитный костюм, также нас всегда предупреждают, когда нужно быть в нем - если у пациента действительно есть подозрение на коронавирус, - рассказала «КП-Петербургу» фельдшер скорой помощи Петербурга, пожелавшая остаться анонимной. – Но сейчас все, у кого есть признаки ОРВИ, считаются с подозрением на коронавирус. После поездки средства защиты утилизируем. Мы все рекомендации соблюдаем. Другой вопрос – соблюдают ли рекомендации граждане. Сейчас очень много людей на улицах.

По словам фельдшера, очереди из машин «скорой помощи» у больниц города, объясняются просто: сейчас всех больных с ОРВИ проверяют на коронавирус. При этом медик признается, что никто из их пациентов не жалуется, что может заразиться от врачей «скорой». У всех людей, к кому они приезжают, только один вопрос: «Много ли заболевших?».

В таком виде их встречают пациентыФото: СОЦСЕТИ

В Комздраве Петербурга, тем временем, пояснили, что городская система здравоохранения перегружена из-за роста пациентов с симптомами COVID-19.

- Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная, - поясняли ранее в комитете здравоохранения. - Помочь снизить нагрузку на больницу может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию.