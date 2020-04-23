2020-04-23T17:44:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше десятка скорых встали в «пробку»» перед Покровской больницей в Петербурге

Фото в соцсетях опубликовали жители Васильевского острова
Петр КИБЕР
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Перед Покровской больницей выстроилась очередь из скорых. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedПеред Покровской больницей выстроилась очередь из скорых. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Большую очередь из полутора десятков машин скорой помощи заметили днем 23 апреля жители Васильевского острова. Скорые стояли перед въездом в Покровскую больницу, что на Большом проспекте В.О, 85. Клиника, которая лишь недавно вышла с карантина по коронавирусу, вновь начала принимать пациентов, но столкнулась с большим наплывом больных.

- Очередь около Покровской больницы, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП» горожане.

Вот как ситуацию прокомментировали в городском Комитете по здравоохранению: «Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», и посоветовали петербуржцам соблюдать самоизоляцию.

Сейчас в городе около 4 тысяч коек для коронавирусных больных в девяти медучреждениях. К 28 апреля больниц будет 13, число мест увеличат на 1,4 тысячи.

Напомним, что в начале апреля медперсонал Покровской больницы жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты: перчаток, респираторов, масок и костюмов.

Комздрав тогда отвечал, что все коронавирусные пациенты едут в Боткина и волноваться не о чем, однако вскоре в Покровской выявили первого заболевшего COVID-19 и больницу закрыли на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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