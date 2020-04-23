Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде славян в концлагерях Карелии

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье за геноцид, подробно изучив архивные материалы о массовых убийствах мирного населения в Карелии в период Великой Отечественной войны. Напомним, ранее ФСБ рассекретила документы уничтожения узников концлагерей финской оккупационной администрацией. Проверка следователей подтвердила все страшные злодеяния.

- Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения. Условия проживания, нормы питания и трудовая повинность в них носили несовместимый с жизнью характер, - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи изучили множество архивных документов, свидетельствующих о страшных расправах над мирным населением.

Специалисты подсчитали, что за все время оккупации региона (с 1941 по 1944 годы – Прим. ред.) в лагерях удерживали не менее 24 тысяч человек. Из них погибло около 8 тысяч мирных граждан, больше 2 тысяч детей и свыше 7 тысяч военнопленных. Причем солдат убивали особенно жестоко – закапывали в землю живьем, умерщвляли в газовых камерах или расстреливали.

Очевидцев кошмара в концлагерях и по сей день достаточно, так что доказательная база у следователей будет приличная.

- На данный момент в Карелии проживает более 2 тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков, - добавляют в СК России.

Сейчас следователи продолжают изучать архивные документы, которые помогут дополнить материалы уголовного дела. В СК напоминают, что преступления нацистов в годы ВОВ не имеют срока давности.

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ФСБ рассекретила документы геноцида мирного населения финской оккупационной администрацией (подробности)