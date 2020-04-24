2020-04-24T16:26:18+03:00
Общество

Чувствителен к ультрафиолету: Вирусолог объяснил, сможет ли майское солнце убить коронавирус в России

Эксперт уверен, что летом эпидемия коронавируса должна пойти на спад. Даже в пасмурном Санкт-Петербурге
Сергей ВОЛЧКОВ
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Лето в Санкт-Петербург придет уже совсем скоро. Сможем ли мы им насладиться - пока, увы, не известно.Лето в Санкт-Петербург придет уже совсем скоро. Сможем ли мы им насладиться - пока, увы, не известно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Наступает май, и у жителей России в целом и Санкт-Петербурга в частности начинает теплиться робкая надежда: возможно, летние тепло и солнце убьют-таки пресловутый коронавирус, заперший людей по домам? До недавних пор ответить на этот вопрос более-менее точно ученые не могли — не хватало данных. Однако, как «Комсомолке» стало известно сегодня, 24 апреля, сейчас ситуация изменилась.

- Летом эпидемия абсолютно точно должна пойти на спад, - констатирует заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. - Причем связано это не столько с повышением температуры воздуха, сколько с увеличением инсоляции — то есть, количества солнечного света.

Все дело в том, объясняет эксперт, что новый коронавирус чувствителен к ультрафиолету — под его воздействием он быстрее погибает, а следовательно, не так долго сохраняется на различных поверхностях.

По словам специалистов, вирус чувствителен к ультрафиолету. Однако даже с наступлением теплых деньков эпидемия по щелчку пальцев не кончится. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам специалистов, вирус чувствителен к ультрафиолету. Однако даже с наступлением теплых деньков эпидемия по щелчку пальцев не кончится.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Причем то, какое именно нас ждет лето — нормальное или дождливое и пасмурное «петербургское» - большой роли, в сущности, не играет, - констатирует Семенов. - Количество солнечного света — а, следовательно, и ультрафиолетового излучения — вырастет в любом случае.

С другой стороны, отмечает вирусолог, надеяться на то, что придет лето, и вирус исчезнет, все же не стоит.

- Чтобы вирус исчез, нам нужно ему помочь, - объясняет специалист. - Всем нам: и ученым, и медикам, и, разумеется, простым людям. Это предполагает целый комплекс мер — в том числе и обязательное соблюдение «домашнего карантина». По-другому, к сожалению, никак.

Напомним, по данным на пятницу, 24 апреля, Санкт-Петербург пережил очередной подъем уровня заболеваемости: за сутки в городе выявили 253 человека, инфицированных новым коронавирусом. Всего с начала эпидемии количество зараженных в Северной столице составило 2 711.

ИСТОЧНИК KP.RU

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