Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 апреля 2020 года: перегруз системы здравоохранения и карантин в новом роддоме

«Комсомолка» в очередной раз собрала все последние новости о коронавирусе на утро 24 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, количество человек, заболевших опасной инфекцией в Северной столице, вновь выросло.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился еще у 191 пациента. Сейчас количество заболевших достигло 2458 человек. За все время пандемии выздороветь успели уже 368 человек. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 17. В Ленобласти коронавирусом заразились 576 человек. Из этого числа здоровье поправили 56 пациентов. Смертей по-прежнему нет, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Комздрав Санкт-Петербурга признал, что на данный момент городская система здравоохранения перегружена. Жителей Северной столицы возмутили очереди из «скорых» перед Покровской больницей. Власти объяснили это беспрецедентным ростом числа пациентов с симптомами COVID-19. Александр Беглов отдельно попросил петербуржцев стараться как можно реже выходить из дома, поскольку обстановка ухудшается.

Еще 5,5 тысяч коек для лечения коронавируса развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля, не считая мест для больных с легкой формой инфекции в «Ленэкспо». Однако город все еще испытывает дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких и просит помощи у федерального центра.

В городе закрыли уже четвертый роддом на карантин по коронавирусу. В этот раз опасную инфекцию выявили у пациентки родильного дома №18. В медучреждении остановлен прием, но продолжается выписка.

Где ситуация куда страшнее, так это в институте травматологии имени Вредена. Журналисты «Комсомолки» выяснили, что в клинике оказались заперты на карантине почти 800 человек. И медики и пациенты даже примерно не представляют, когда их отпустят домой. Нелегко и загруженным врачам скорой помощи, которые рассказали о своих тяжелых трудовых буднях.

И, наконец, добавим, что результат экспресс-теста на коронавирус у главы комздрава Дмитрия Лисовца оказался положительным. Однако следующие анализы были отрицательными, поэтому чиновника выписали из больницы и отправили лечиться домой.