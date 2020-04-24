2020-04-24T19:30:34+03:00
Общество

Мальчики заражаются чаще девочек: российские ученые описали, как дети болеют коронавирусом

Специалисты из Санкт-Петербурга установили характерные симптомы коронавируса у детей и самый "опасный" возраст
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам специалистов, средний возраст большинства детей, заразившихся коронавирусом - 7 лет.По словам специалистов, средний возраст большинства детей, заразившихся коронавирусом - 7 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дети могут заражаться новым коронавирусом так же легко, как и взрослые, но тяжелые формы болезнь у них принимает лишь в единичных случаях. К таким выводам пришли петербургские специалисты, работающие в составе городской межведомственной «антивирусной» комиссии.

- Больше половины детей (65,9 %), заразившихся SARS-CoV-2, на момент постановки диагноза не имели практически никаких клинических симптомов, - отмечается в методических указаниях для врачей и медицинского персонала, подготовленных специалистами в составе экспертных групп. - Также у 90 % детей с выявленным коронавирусом болезнь протекала в бессимптомной, легкой или умеренной форме.

- Вместе с тем нельзя забывать, что дети участвуют в передаче вируса, - констатируют специалисты. - А это, учитывая преимущественно бессимптомное течение болезни, может быть опасно для тех, кто с ними часто контактирует — например, для пожилых родственников.Мальчики, по словам специалистов, заражаются, пусть и не на много, но все же чаще, чем девочки — в 56,6 % случаев коронавирус диагностировали именно у них. А самым «опасным» возрастом, согласно статистике, можно считать семь лет — на него с различными колебаниями в большую или меньшую сторону приходилось около 98 % случаев заражений.

Госпитализация детей необходима лишь в том случае, если они болеют тяжело, или если у них есть хронические заболевания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Госпитализация детей необходима лишь в том случае, если они болеют тяжело, или если у них есть хронические заболевания.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, в отдельных случаях болезнь все же может активно себя проявлять. Тогда у детей развиваются, в основном, те же симптомы, что и у взрослых:

- Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);

- Высокая температура; - Затрудненное дыхание;

- Чувство «заложенности» в грудной клетке.

Единственное — чаще могут встречаться сопутствующие расстройства желудочно-кишечного тракта.

- Дети, у которых болезнь протекает в легкой форме, вполне могут лечиться на дому, - отмечают авторы исследований. - В этом случае им и их родственникам предписывается соблюдать режим самоизоляции. Исключение — дети, у которых есть хронические заболевания: сердца, сосудов, легких и так далее. Им показана немедленная госпитализация.

Напомним: сейчас в детской больнице имени Филатова находится 46 детей с подозрением на новый коронавирус. В том числе — один с подтвержденным диагнозом.

Реаниматолог рассказал о своей работе с больными коронавирусом.Видео: Оперштаб по коронавирусу Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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