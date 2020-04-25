Госпиталь в «Ленэскпо» сможет принять петербуржцев с коронавирусом уже на следующей неделе

В одном из павильонов конгрессно-выставочного комплекса «Ленэскпо» в рекордно короткие сроки удалось возвести госпиталь для больных коронавирусом. Модули с тысячей коек оборудовали буквально за семь дней. Монтаж уже завершается, на месте идет установка необходимого оборудования. А в субботу, 25 апреля, ход работ проверил губернатор Петербурга Александр Беглов. После чего стало известно, что принимать пациентов госпиталь будет готов уже на следующей неделе.

– Мы вынуждены создавать легкие госпитали для легких больных, – отметил Александр Беглов. – Динамика, к сожалению, пока идет отрицательная, мы еще не можем достичь пика. Сегодня заболевших больше чем тех, кого мы выписываем из больниц.

Напомним, что оборудуют эти площади для больных с легкой формой коронавируса, а работать там будут медики из Госпиталя для ветеранов войн.

– Мы понимаем коварность заболевания, и пациент может из легкой степени перейти в тяжелую. Здесь будут все возможности для перевозки пациента в стационар для более сложного лечения, – сказал главный врач медучреждения Максим Кабанов.

Он также добавил, что временный госпиталь возведен со всеми санитарными требованиям. Здесь будут два аппарата компьютерной томографии, шлюзы, где врачи смогут переодеваться в спецодежду, а для пациентов предусмотрены «палаты», которые сохраняют личное пространство. Там также оборудовано 64 санузла и 80 душевых. Созданы зоны для пищи, которую будут привозить в ланчбоксах. Кроме того, будет место для хранения и обеззараживания белья. А также изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями, вывоза загрязненных отходов.

– Больницы находятся в напряженной ситуации, поэтому этот госпиталь безусловно важен, он позволит вывести из стационаров больных с легкой формой заболевания и довести их до полного выздоровления, – отметила главный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

Напомним также, что площади для временного размещения госпиталя городу безвозмездно предоставил ПАО «Газпром».