2020-04-25T17:07:08+03:00
Общество

Госпиталь в «Ленэскпо» сможет принять петербуржцев с коронавирусом уже на следующей неделе

Павильон оборудовали в рекордно короткие сроки - всего за неделю
Полина ЖУКОВА
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Госпиталь в "Ленэкспо" готовится принять первых пациентов на следующей неделе. Фото: Правительство Санкт-Петербурга.Госпиталь в "Ленэкспо" готовится принять первых пациентов на следующей неделе. Фото: Правительство Санкт-Петербурга.
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В одном из павильонов конгрессно-выставочного комплекса «Ленэскпо» в рекордно короткие сроки удалось возвести госпиталь для больных коронавирусом. Модули с тысячей коек оборудовали буквально за семь дней. Монтаж уже завершается, на месте идет установка необходимого оборудования. А в субботу, 25 апреля, ход работ проверил губернатор Петербурга Александр Беглов. После чего стало известно, что принимать пациентов госпиталь будет готов уже на следующей неделе.

– Мы вынуждены создавать легкие госпитали для легких больных, – отметил Александр Беглов. – Динамика, к сожалению, пока идет отрицательная, мы еще не можем достичь пика. Сегодня заболевших больше чем тех, кого мы выписываем из больниц.

Напомним, что оборудуют эти площади для больных с легкой формой коронавируса, а работать там будут медики из Госпиталя для ветеранов войн.

– Мы понимаем коварность заболевания, и пациент может из легкой степени перейти в тяжелую. Здесь будут все возможности для перевозки пациента в стационар для более сложного лечения, – сказал главный врач медучреждения Максим Кабанов.

Он также добавил, что временный госпиталь возведен со всеми санитарными требованиям. Здесь будут два аппарата компьютерной томографии, шлюзы, где врачи смогут переодеваться в спецодежду, а для пациентов предусмотрены «палаты», которые сохраняют личное пространство. Там также оборудовано 64 санузла и 80 душевых. Созданы зоны для пищи, которую будут привозить в ланчбоксах. Кроме того, будет место для хранения и обеззараживания белья. А также изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями, вывоза загрязненных отходов.

– Больницы находятся в напряженной ситуации, поэтому этот госпиталь безусловно важен, он позволит вывести из стационаров больных с легкой формой заболевания и довести их до полного выздоровления, – отметила главный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

Напомним также, что площади для временного размещения госпиталя городу безвозмездно предоставил ПАО «Газпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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