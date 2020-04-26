«Был заперт на карантине в больнице»: Нейрохирург, у которого был коронавирус, не успел увидеться с семьей перед своей смертью

В Санкт-Петербурге скончался 51-летний заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов. У врача был подтвержденный диагноз коронавирус. В последнее время он лежал в Боткинской больнице на лечении. О том, как нейрохирург пришел в профессию, и как жил последние две недели, «КП-Петербург» рассказали друзья семьи Филипповых.

Алексей Филиппов жил и учился в Якутске. Окончил Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова. На своем курсе был лучшим.

- Мы вместе учились шесть лет в одной группе, - рассказал «КП-Петербург» однокурсник Алексея Нюргун Степанов. - Он учился на «отлично». Был один из лучших на курсе. Сначала неврологией занимался, потом переобучился на нейрохирурга. Вврач-нейрохирург высшей категории. Теперь у меня личные счеты с этим COVID19.

Алексей Филиипов отслужил в армии, после чего какое-то время, по словам друзей, трудился на скорой помощи. Позже перешел на работу в больницу Якутска. Там он и встретил свою будущую любовь.

- Она была медсестрой, он врачом, - поясняют друзья семьи. – Они вместе работали, влюбились и вскоре поженились. В браке уже почти 30 лет. У них двое детей: старший сын и школьница-дочка. Семья очень воспитанная, культурная, гостеприимная. Он был прекрасным врачом, врачом от бога. Таким специалистом, в котором все нуждались. Поэтому 15 лет назад его и пригласили на работу в Санкт-Петербург. Сначала один переехал, потом всю семью перевез.

Алексей возглавлял отделение нейрохирургии Александровской больницы. 31 марта больница была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. Филиппов оказался среди врачей запертых в учреждении. Поэтому не мог долгое время быть рядом с близкими. Позже медика доставили в Боткинскую больницу с подтвержденным диагнозом коронавирус.

- Жена рассказывала, что из-за карантина они не виделись, общались только по телефону, - поясняют друзья семьи. – О болезни она нам не рассказывала. Да и о смерти супруга узнала всего несколько часов назад. Конечно, она сейчас в шоковом состоянии и пока не может ни о чем говорить.

У пациентов были только хорошие отзывы о враче.

- Я очень хорошо помню этого доктора, - рассказывает один из пациентов Филиппова. - Неизгладимое впечатление произвел своим добродушием и стремлением помочь. Действительно чувствовалась неподдельная забота и внимание, к тому же оказался специалистом высокого уровня, так подробно меня проконсультировал по всем интересующим вопросам.

Сейчас комиссия должна установить точную причину смерти Алексея Филиипова. Губернатор Петербурга уже связался с вдовой погибшего врача и принес ей свои соболезнования. Семья медика получит выплату один миллион рублей. Также город выделит деньги на организацию похорон.

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