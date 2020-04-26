В Санкт-Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы

В Санкт-Петербурге скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов. Врач работал нейрохирургом более 20 лет. Алексею Филиппову был 51 год.

- Заведующий отделение Александровской больнице скончался, - подтвердили "КП-Петербург" в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Причины смерти врача официально не сообщаются. Но друзья медики уверяют, что медик якобы умер от коронавируса.

- На 51 году от COVID-19 умер заведующий отделением нейрохирургии Филиппов Алексей Иванович, врач-нейрохирург высшей категории, мой однокурсник, - написал друг медика врач Нюргун Степанов. - Учились в одной группе МЛФ-91-1. Без мужа, отца остались жена, двое детей. Леша спи спокойно, пусть земля тебе будет пухом. Теперь у меня личные счеты с этим COVID19.

Алексей Филиппов окончил Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова. У пациентов были только хорошие отзывы о враче.

- Я очень хорошо помню этого доктора, - рассказывает один из пациентов Филиппова. - Неизгладимое впечатление произвел своим добродушием и стремлением помочь. Действительно чувствовалась неподдельная забота и внимание, к тому же оказался специалистом высокого уровня, так подробно меня проконсультировал по всем интересующим вопросам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге скончались четыре медсестры, у которых был диагноз коронавирус. Также умер врач Сергей Белошицкий, у которого была диагностирована опасная инфекция.

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