Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна исполнилось 90 лет

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий отмечает день рождения. 26 апреля вузу исполнилось 90 лет! С этим событием коллектив и студентов поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она отметила важную роль вуза в жизни страны и города.

- 1930 год стал судьбоносным – на имеющейся базе был создан Текстильный институт, перед которым государство поставило принципиально новые задачи, - сказала Валентина Матвиенко в своем обращении. - Университет пережил смену нескольких эпох, Великую Отечественную войну, тяжелые послевоенные годы, но неизменным всегда оставалось и остается одно – он является альма-матер для творчески мыслящих, востребованных специалистов, чем труд на благо России заслуживает самого искреннего уважения.

Сегодня на базе университета обучается больше 16 тысяч студентов. Фото: пресс-служба университета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также поздравил вуз с юбилейной датой.

- Сегодня вуз-один из самых масштабных в Петербурге по числу обучающихся. Университет активно взаимодействует с городом в повышении качества образовательной и научной деятельности. Вуз по праву считается настоящей кузницей кадров для востребованных на рынке специалистов самых разных отраслей, - отметил глава города.

УСПЕШНАЯ РАБОТА

История подготовки специалистов текстильной промышленности в нашей стране начинается с истории Ленинградского текстильного института, ныне Университета промышленных технологий и дизайна. В августе 1928 года министром финансов Российской Империи Егором Францевичем Канкриным было предложено создать в Санкт-Петербурге Практический Технологический институт. Его предложение было рассмотрено Государственным Советом и утверждено императором Николаем I. 26 апреля 1930 года был издан приказ о создании на базе Практического технологического института двух профильных учебных заведений – Текстильного и Химико-технологического институтов.

Сегодня СПбГУПТД проводит научные исследования и готовит кадры в интересах целого ряда отраслей промышленности и национальной экономики. Так, ученые вуза разработали теплозащитный материал, способный выдерживать воздействие низких температур Крайнего Севера. Еще одна инновация - композиционный материал, который используется ныне в ПАО «Камаз» при обработке комплекта сцепления автомобиля для увеличения износостойкости двигателя. Материал успешно прошел испытания на автодроме, где готовят автомобили для ралли «Париж-Дакар» и «Шелковый путь».

Фото: пресс-служба университета.

На сегодняшний день в Университете промышленных технологий и дизайна на базе двух высших школ, 18 институтов и двух колледжей обучаются более 16 000 студентов высшего и среднего профессионального образования, из них около 70% - по очной форме.

Образовательные программы отличает высокая конкурентоспособность: от 22% до 24% от всех зачисленных в СПбГУПТД в 2014 - 2019 гг. на бюджетные места – победители и призеры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад школьников, утвержденных Минобрнауки России. Согласно Мониторингу качества приема на бюджетные места в российские вузы в 2019 году (Минобрнауки России, Рособрнадзор, НИУ «Высшая школа экономики») СПбГУПТД занял среди вузов с приемом более 300 человек 35-е место в России и 11-е место в Санкт-Петербурге. Также стал лидером подготовки, заняв 1-е место по направлениям подготовки: Дизайн, Декоративно-прикладное искусство, Технологии изделий легкой промышленности.

Фото: пресс-служба университета.

Университет успешно реализует программу экспорта образования. На текущий момент 8 % от общего количества обучающихся – студенты более чем из 30 зарубежных стран. В 2019 году почти в 2 раза увеличилось количество зачисленных иностранных граждан по квоте Правительства РФ. Университет поддерживает активные связи с зарубежными университетами и различными организациями из 25 стран Европы и Азии. Общий бюджет проектов с зарубежными партнерами составляет 1,4 млн евро.