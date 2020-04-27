Окончание отопительного сезона 2020 в Санкт-Петербурге откладывается

После аномально теплой зимы весна в Петербурге все не может «раскачаться». Сегодня по городу даже прошел небольшой снег. Более того, по прогнозам синоптиков, 27 апреля в этом году может побить антирекорд и стать самым холодным за последние 15 лет. Впрочем, такая погода даже на руку – ведь горожане должны сейчас оставаться дома и соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса. Тем не менее вопрос о том, когда в 2020 году в Санкт-Петербурге закончится отопительный сезон, волнует многих.

Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению, дата отключения отопления в Петербурге еще не известна. Более того – пока не понятно, и когда начнется периодическое протапливание. Погода пока неустойчивая, и надеяться на то, что в квартирах будет тепло и без включенных батарей, еще не приходится.

– Вы сами видите, какая сейчас погода – даже снег шел. Мы, как и всегда, отталкиваемся от среднесуточной температуры. Говорить о завершении отопительного сезона сможем после того, как в городе несколько дней будет держаться среднесуточная температура в +8 градусов, – отметили в пресс-службе комитета.

К слову, в прошлом году в это время в городе как раз перешли на периодическое протапливание. В 2019-м его объявили с 26 апреля. Это, можно сказать, период подготовки к полному отключению батарей. Сам отопительный сезон в прошлом году завершился 13 мая. В 2018-м году батареи начали остывать чуть раньше – 10 мая. А в 2017-м из-за холодной погоды отопление отключили только 17 мая.

НА ЗАМЕТКУ

Во время самоизоляции бытовые условия в квартире выходят чуть ли не на первый план. Поэтому если вы испытываете дискомфорт – батареи чуть теплые или, наоборот, слишком горячие – стоит в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты этих служб работают, несмотря на карантин. И должны помочь решить вам вопрос с нормализацией температурного режима в доме.