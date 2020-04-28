Транспортную реформу в Петербурге официально отложили, пока на год

Маршрутки в Петербурге еще поживут. Как минимум до следующей осени. Транспортная реформа, по которой нынешним летом с улиц города должны были исчезнуть все коммерческие маршруты, отложена на год. Об этом, на церемонии приемки новых автобусов, заявил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

- Несмотря на принятое решение перенести реализацию новой модели транспортного обслуживания на более поздний срок, правительство продолжает обновление подвижного состава, - отмечает пресс-служба Смольного.

Точных сроков новой «перезагрузки» транспортной системы официально не называют, однако, по словам самого Соколова, действующие контракты будут продлены «ориентировочно» до 2022 года. То есть в нынешнем состоянии транспортная система пробудет до конца 2021-го.

Речь идет в том числе о разрешении работать коммерческим автобусам. Фактически, им дали отсрочку на год с лишним. Однако портал «Питертранспорт» уточняет, что реформа начнет действовать с осени 2021 года, тогда и должны исчезнуть пресловутые маршрутки.

Новые автобусы уже вышли на линию. Фото: "Пассажиравтотранс".

Причины для переноса просты – деньги были срочно переброшены на другие нужды из-за коронавируса. Из-за этого сорвались контракты на поставку новых автобусов (их должны были закупить более 200 штук), без которых заменить маршрутки просто нечем.

Пока город получил только 30 новых машин, на церемонии принятия которых и было заявлено об отсрочке транспортной реформы. Еще 70 автобусов прибудут на берега Невы до конца мая.

К слову, все закупленные городом автобусы МАЗ-216 окрашены в новый голубой «зенитовский» цвет, в который планируют выкрасить весь общественный транспорт Петербурга.