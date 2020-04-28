«В день смерти у нее была температура 36.6»: Мать рассказала о коронавирусе у 30-летней дочери, которая работала медсестрой в больнице

30-летняя медсестра Госпиталя для ветеранов войн Мария Тышко стала самым молодым врачом, который умер во время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что официально вирус у Тышко не подтверждают, ее имя уже появилось в «Списке жертв медработников, погибших от коронавируса», который составляют ее коллеги. Родственники женщины согласились рассказать «Комсомолке» о заболевании Марии и о том, был у нее все-таки коронавирус или нет.

«МАМА, У МЕНЯ ЧТО-ТО С ДЫХАНИЕМ…»

- Моей дочке 8 марта исполнилось 30 лет, - рассказала «КП-Петербург» мать Марии Маргарита Тышко. – В детстве у нее была легкая форма ДЦП - одна нога была меньше другой. Но после лечения, девочку сняли со всех лекарств, и она стала жить обычной жизнью. Окончила школу, затем медицинское училище. За последние пять лет работы брала больничный только один раз. Второй обернулся для нее смертью…

Медсестра вошла в список погибших медиковФото: Артем КИЛЬКИН

Мария жила с мамой-пенсионеркой. Ни мужа, ни детей… Все свое время она посвящала любимой работе. Однажды Мария пришла со смены и сообщила, что ее начальник заболел коронавирусом. После этого начала жаловаться и на свое здоровье.

- В один день она сказала мне: «Мама я очень замерзла», - плачет мать медсестры. - Была небольшая температура 37 градусов, но утром ее отпустило и она пошла на работу. А вот домой уже вернулась вся в слезах. Помню, села в коридоре, прямо сползла по стенке и произнесла: «Мама, я так плохо себя чувствую!». Температура зашкаливала, мы тут же позвонили в больницу, но нас попросили перезвонить утром! Дочка решила, что мы не будем пороть горячку и дождемся следующего дня.

Утром к Марии пришел участковый врач. Измерила температура, послушала легкие - никаких хрипов не было. Женщине прописали антибиотики.

- Потом у дочки начался кашель, - вздыхает Маргарита Тышко. - Врач сама пришла проведать ее и предложила вызвать скорую. Но Маша отмахнулась, мол, ничего серьезного. Температура у нее все время была ниже 38 градусов, она продолжала пить антибиотики.

Уже через пару дней Мария пожаловалась маме уже на проблемы с дыханием. К Тышко приехала бригада, которая после осмотра пациента поставила предварительный диагноз: подозрение на пневмонию.

«В ДЕНЬ СМЕРТИ СТАЛО ЛЕГЧЕ»

Марию доставили в госпиталь, в котором она работала, перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. На следующий день в эту же больницу привезли ее маму - у Маргариты Тышко тоже поднялась температура, начался тяжелый кашель. За здоровьем женщин пристально следили медики, и в один из дней Марии стало значительно лучше. Ее даже собирались переводить в обычную палату.

Импровизированная аллея памяти медиков в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

- 14 апреля у Маши была температура 36,6, - говорит Маргарита. – На следующее утро ситуация не изменилась, но в этот день Маша и умерла. Мне позвонили врачи со словами: «Выражаем соболезнования». Я в этот момент была в соседней палате и проходила лечение. У меня три анализа на коронавирус были отрицательные. Но потом тест показал положительный результат. У меня тоже развилась двусторонняя пневмония. Но я перенесла болезнь легче - на капельницах.

Сейчас мать Марии уже выписали из больницы. Она надеялась, что может похоронить дочь на обычном кладбище, но врачи ей отказали.

- Мне сказали, если коронавирус у дочки не подтвердится, то разрешат хоронить, - вздыхает мать медсестры. – Но коронавирус подтвердился. При этом причиной смерти дочки называли сердечную недостаточность, хотя на сердце она никогда не жаловалась: ежегодно проходила обследование в своем госпитале! Я не знаю, на что хотят списать смерть моей дочери, я не хочу никого обвинять. Все что случилось, то случилось.

Урну с прахом родственники пока не забрали. Мать Тышко все еще находится на карантине.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга:

- Вывод о взаимосвязи между смертью и исполнением профессионального долга будет принимать комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист, - поясняют в комитете по здравоохранению Петербурга. - Единовременные выплаты членам семей медицинских работников будут производиться на основании выводов, предоставленных Комиссиями медицинских учреждений. В настоящее время Комитет по здравоохранению ведет работу по учету медицинских работников, скончавшихся в результате заражения COVID-19. Данные будут публиковаться официально.