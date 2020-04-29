«Рак и коронавирус нашли одновременно»: Дочка рассказала, как умерла ее мать — медик

56-летняя операционная сестра Валентина Шужина проработала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 30 лет. Проблем со здоровьем у нее раньше не было. Каждый год медик проходила специальное обследование, потому что работала с рентгеном. Последний раз, по словам родственников, анализы она сдавала ровно год назад. У Валентины среди прочего брали и онкомаркеры - они не выявили никаких нарастающих опухолей. Но недавно здоровье женщины резко подкосило. У Валентины одновременно выявили рак с метастазами и коронавирус.

- Мама до последнего бодро ходила на работу, но как-то пожаловалась, что постоянно стал болеть живот, - рассказала «КП-Петербург» дочь Валентины Анна. – 25 марта она отработала сутки и решила провериться. Сделала УЗИ и КТ. Выяснилось, что у нее неожиданно развился рак поджелудочной железы сразу 4 стадии и с метастазами. 27 марта я ее отвезла в больницу. Сделали биопсию.

Операционная сестра сдавала анализы год назад и все было чисто

После биопсии у Валентины поднялась температура. Родственники вызвали врача на дом. Терапевт посмотрела больную и, по словам дочери, прописала антибиотики, которые операционная сестра пила полторы недели. Но они не помогали.

- Нам пришли результаты биопсии, оказалось, что рак поддается химиотерапии, - вздыхает Анна. – 14 апреля маму должны были положить на химию, но для этого нужно было сдать анализ на коронавирус. И 11 апреля ей пришел положительный результат на Covid-19. Ее сразу же положили в Госпиталь ветеранов войн. Оказалось, что у нее левосторонняя пневмония. Первое время она была в реанимации с кислородной маской, но позже врачи решили, что мама сама может дышать. Хотя она уже еле двигалась и у нее была одышка. Но ее все равно перевели в обычное отделение.

В тот момент Валентина уже не могла разговаривать. Говорила, что ей плохо и не хватает воздуха. Прыгала температура и были жуткие боли в спине. Поэтому 17 апреля Валентину вновь перевели в реанимацию. А на следующий день врачи сообщили дочери, что матери не смогли помочь. Она скончалась.

Аллея памяти погибшим медикам в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

- Врачи сказали, что у нее была уже двухсторонняя пневмония, легочная недостаточность и все это на фоне онкозаболевания, - разводит руками Анна. - В справке причиной смерти указаны метостазы. Но коронавирус не значится. Чтобы вы понимали, для нас всех рак такой стадии был удивлением. Ведь она сдавала онкомаркеры, в том числе на рак поджелудочной железы. И у нее не было ничего. Поэтому это был шок. Я готовилась бороться с раком. Ведь люди с таким еще живут.

Анна до сих пор не может похоронить свою мать. После смерти патологоанатомы провели вскрытие. И, по словам дочки, вновь подтвердили коронавирус. Поэтому к телу Валентины родственников пока не пускают.

- Я не знаю, в связи с большой загруженностью крематория или из-за чего, но кремация назначена аж на 2 мая, - недоумевает Анна. - Саму урну с прахом забрать можно будет только на третий день. Я не хочу никого винить, но я думаю, что мама заразилась либо по дороге на работу, либо непосредственно на работе. Однако нам утверждают, что мать убил рак. Будто она была уже на смертельном одре. Это не так. Что же касается компенсации, то мне сказали, что ее могут получить только те родственники тех медиков, кто работал с пациентами, заболевшими коронавирусом. Все остальные медработники, если заразились, то это они уже по своей какой-то причине.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Коронавирус ее просто добил"

- Я не проводил углубленного анализа ситуации. Но из того, что мне известно, могу сказать, что ускорить течение болезни коронавирус не может, он этого человека добьет просто-напросто, - поясняет ведущий онколог «Клиники 24/7». - Если у вас только инсульт - это одно дела. А если у вас инсульт и инфаркт, естественно, прогнозы для вашей жизни ухудшаются. Так и здесь одно наложилось на другое. Мне очень жаль, что так с ней получилось. Коронавирус ухудшил и без того тяжелейшую форму онкологии. Безусловно. Но мы все равно бы не спасли данного пациента. Я это называю - роковое стечение обстоятельств.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга:

- Взаимосвязь между смертью и работой будет установлена комиссией медучреждения, в котором трудился медик, - уточняют в комздраве Санкт-Петербурга. - Выплаты в связи утратой будут производить по решению комиссии.

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