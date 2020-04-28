2020-04-28T15:04:15+03:00
Общество

Международные эксперты обсудят вопросы моды в новых экономических условиях на виртуальной площадке СПбГУПТД

Они расскажут, как изменилась фэшн-индустрия за последние месяцы и дадут прогнозы на будущее
Маргарита РЕПИНА
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Своим мнением поделятся ведущие мировые эксперты с мире моды. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.Своим мнением поделятся ведущие мировые эксперты с мире моды. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.
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Специалисты и эксперты в мире дизайна, а также члены международного жюри «Адмиралтейской иглы» обсудят тему восстановления гуманистических ценностей в мире моды. Онлайн-дискуссия пройдёт в рамках цикла онлайн-мероприятий будущей университетской Точки кипения, работающей на данный момент в формате Лаборатории проектов СПбГУПТД, посвящённых изучению рынка НТИ fashionnet. В течение двух часов прямого эфира спикеры осветят ряд важных вопросов, касающихся фэшн-индустрии в новых экономических условиях: изменение философии жизни, карантин потребления, экологические выгоды, новые коды и правила жизни после пандемии коронавируса.

В числе участников встречи профессор истории и теории моды Новой Академии Изящных Искусств (NABA), модельер, художник по костюму, журналист моды из Италии Люба Попова, профессор моды в Академии ди Альта Мода Коефиа баронесса Натали фон Тойфенштайн, доцент направления Моды и Цифрового дизайна одежды Университета прикладных Наук Савония Сирпа Риинанен, руководитель интернет-портала FashionEducation и школы Fashion журналистики Ирина Каримова.

Участвовать в мероприятии смогут все желающие, а ссылка на вход появится на сайте «Адмиралтейской иглы» 29 апреля в 12.00. Мероприятие проводится в рамках уникального проекта — фэшн-стрима «Переосмысление реальности», который запущен 23 апреля. Учредитель и организатор - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Новый онлайн-формат предусматривает удалённую работу членов международного жюри, а также дистанционное участие молодых дизайнеров, тем самым давая новый импульс талантливым идеям энергичных и творческих креаторов в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции.

Участникам конкурса предлагается в течение недели предложить свою виртуальную концепцию и с помощью одной модели одежды, постараться ответить на вопросы: «Как COVID-19 повлияет на модную индустрию? Какой станет мода после пандемии?». Онлайн-конкурс пройдёт в следующих номинациях: этичная мода, обновление гардероба, создание нового из старого, модный look «на карантине», возвращение к истокам.

Финал «Переосмысление реальности» состоится 5 мая 2020 года в онлайн режиме с участием именитых дизайнеров, членов жюри конкурса. Победители фэшн-стрима получат возможность представить свои модели в режиме реального шоу на финале XXVI конкурса «Адмиралтейская Игла» в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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