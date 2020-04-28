Жители Янино надеются, что СК РФ решит проблему с МПБО-2 и пассивным руководством завода

Жители поселка Янино во Всеволожском районе Ленинградской области бьют тревогу. В интернете появилась петиция, в которой местные просят остановить расширение завода МПБО-2. Местное население жалуется на запах, который идет от предприятия, доставляя тем самым огромные неудобства. В это время руководство завода, по их словам, игнорирует проблему. В беседе с корреспондентом нашего издания председатель экологического движения «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов заявил, что надежда остается только на правоохранительные и государственные органы.

«Экологическая бомба» в Янино

Со стихийными строительными и бытовыми свалками на территории Янино, загрязняющими Всеволожский район Ленинградской области, жители борются на протяжении последнего десятилетия. Однако пока борьба не привела к сколько-нибудь значительным и заметным результатам, несмотря на работу экологических движений, активистов и надзорных государственных органов. Нарушители отделываются скромными по меркам их бизнеса штрафами в несколько десятков тысяч рублей, заявляют о намерении соблюдать законы, а потом активисты все равно находят новые горы мусора.

Активисты создали петицию. Фото: скриншот.

Проблему янинцам доставляет и местный мусороперерабатывающий завод МПБО-2. По их мнению, на территории предприятия скопилось значительное количество отходов. Такой вывод они сделали из-за запаха гниющего мусора, который распространяется по близлежащим пунктам, отравляя россиян и вызывая проблемы со здоровьем. Местные жители опасаются, что мусорный фильтрат незаконно выводится с предприятия, попадая ручьи, реки и прилегающие территории. Как и в случае со свалками, штрафы за нарушение природоохранного законодательства не имеют никакого воздействия на руководство государственного предприятия. Несмотря на проблемы с МПЗ, сегодня у Санкт-Петербурга есть планы по расширению МПБО-2, что вызывает шок и у властей Ленинградской области. По мнению чиновников ЛО и местных жителей, мусороперерабатывающий завод – это «экологическая бомба».

Корреспонденты нашего издания поговорили с местными жителями о проблеме с МПБО-2. Янинцы в один голос утверждают, что завод вреден для здоровья и природы. И если его не удастся закрыть или как-то повлиять на руководство, то хотя бы нужно не допустить расширения.

- Если этот произойдет, где гарантия, что территория предприятия не станет огромным хранилищем непереработанного мусора? – разводят руками жители.

Чтобы не допустить расширения, активисты опубликовали на сайте Change.org петицию. Сейчас ее подписали около двух тысяч человек. Но, к сожалению, этого очень мало, а потому надежды быть услышанными почти нет.

Люди также уверены, что вред от МПБО-2 значительно больший, чем об этом рассказывают в СМИ. Местные жители считают, что мусорный фильтрат может попадать в грунт и через грунтовые воды, систему мелиорации сельскохозяйственный полей, отравлять огромные территории Всеволожского района ЛО, в том числе земли «Колтушских высот».

Новая проблема МПБО-2

Чтобы оценить степень угрозы, исходящей от завода, корреспондент нашего издания поговорил с председателем экологического движения «Зеленый Фронт» Сергеем Виноградовым. По словам эксперта, МПБО-2 представляет опасность окружающей среде, и зафиксированными на сегодняшний день нарушениями дело не ограничивается.

Виноградов объяснил, что мусорный завод попал в фокус внимания «Зеленого Фронта» давно, в том числе из-за жалоб местных жителей на запахи. Эксперты и активисты зимой и весной 2020 года проводили проверочные мероприятия, в ходе которых они обнаружили мусорную жидкость в дренажной канаве.

- Был произведен забор проб из воды: мы обращались в специализированную организацию, которая в итоге выдала заключение (Лаборатория «Тасис» - прим. Ред). Позднее Роспотребнадзор подтвердил, что есть превышение по рядку показателей (свинец, марганец, железо, кадмий, нефтепродукты), - объяснил эксперт. Когда мы исследовали, куда ведет поток сбрасываемых отходов, то обнаружили, что он загрязняет ручей Нарвин, - объяснил эксперт. - Туда же впадают стоки с коллектора, который выходит с МПБО-2. Заключение тоже есть. Коллектор МПБО-2 связан с канализацией. У коллектора есть прорыв, который также загрязняет водный объект.

Результаты экспертизы воды. Фото: "Зеленый Фронт".

По словам председателя «Зеленого Фронта», загрязнение ручья Нарвин – это только одна из нескольких обнаруженных проблем.

- С другой стороны МПБО фильтрат тоже попадает в окружающую среду. Но куда он конкретно течет, мы пока не выяснили, - заявил Виноградов. - С рабочей группой было принято решение начать осмотр от СНТ «Колос». Потому что вокруг «Колоса» обнаружена какая-то жидкость, и она вонючая. Но мы не смогли пойти, так как был введен карантин. Работы отложены. Как только закончится карантин, мы пешком пойдем и посмотрим. Только от «Колоса» пойдем в обратную сторону, жители жалуются, что у них там сильных запах. Чтобы разобраться, от МПБО это идет или нет, Надо пойти пешком и посмотреть, куда и откуда протекает вода. В противном случае это будет голословно.

Также эксперт прокомментировал жалобы местных жителей, уверяющих, что МПБО-2 может отравлять земли «Колтушских высот» - особо охраняемого природного объекта. По мнению Виноградова, в теории это возможно, но без экспертиз ничего точно пока что заявить нельзя.

- Теоретическая связь с МПБО есть. Но пока только теоретическая. Потому что и другие загрязняющие объекты имеются. Например, старые свалки, с которых фильтрат годами вытекает, - отметил наш собеседник.

«Надежды на руководство завода нет»

Решить проблему с МПБО-2 и загрязнением окружающей среды сегодня можно только в рамках контакта активистов и местных жителей с государственными и правоохранительными органами. Руководство завода, а особенно его директор Тихон Шмелев не выказывают особой заинтересованности, а при возможности и вовсе уходят от прямого разговора. Возможно, возбужденное уголовное дело СК РФ как-то простимулирует чиновников и управленцев МПЗ. По словам же Виноградов, общаться с руководством предприятия нет никакого желания.

Эксперты взяли пробы из канала. Фото: скриншот видео/"Зеленый Фронт".

- Нет большого желания. Директор ничего по большому счету не решает. Решает все комитет по благоустройству и остальные. Уговаривать кого-то нет желания. Были моменты, когда мы в рамках мероприятий созданной рабочей группы «Заневского поселения» выезжали туда и просили нас принять. Тогда и телевидение снимало. Приехали представители «Зеленого фронта», «Народного фронта» и замглавы МО. Но нас тогда не пустили, а бегать и решать проблему никто не стал. Нам сказали, что директора нет. Хотя мы за две недели предупреждали и просили встречу провести, - посетовал Виноградов.

По словам собеседника издания, с руководством МПБО-2 были попытки наладить диалог. Звучали предложения конструктивно разобраться.

- Мы говорили: примите нас на территории завода, мы посмотрим, что там происходит, вы пояснения какие-то дадите. Они этого не хотят. Кричат «зачем?». И что остается делать? Приглашать их куда-то и беседовать, увещевать?, - отметил собеседник.

В завершение беседы Сергей Виноградов подчеркнул, что предстоит провести большую работу, как по выявлению новых загрязненных территорий, так и по сбору документальных доказательств. По словам эксперта, чтобы понять, насколько серьезный вред наносит МПБО-2 окружающей среде, надо на прилегающих территориях проводить бурение и делать замеры.

- Чтобы что-то доказать нужна независимая экспертиза. Только потом можно идти в суд. В ином случае все голословно, - подытожил Виноградов.

В сложившейся ситуации остается надеяться, что Следственный комитет, Роспотребнадзор и природоохранные органы не будут бездействовать, а помогут решить проблему и привлечь виновных лиц к ответственности.

НА ЗАМЕТКУ

Петербургское СМИ PiterTv также сообщало, что мусорные свалки в Янино, содержащие бытовой и строительный мусор, представляют угрозу ООПТ «Колтушские высоты». По мнению местных жителей, к загрязнению природного объекта может быть причастен МПБО-2.