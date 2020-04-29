1 мая в Санкт-Петербурге 2020: как будут праздновать и какие введут ограничения

Ежегодно 1 мая в нашей стране отмечают праздник Весны и Труда. Петербург – не исключение. В прошлом году в традиционном шествии по Невскому проспекту приняли участие больше ста тысяч человек. Колонны профсоюзов дошли от площади Восстания до Дворцовой, где в честь Первомая организовали концерт. В этом году из-за ситуации с кронавирусом традиционное шествие не состоится. Рассказываем, как будут праздновать 1 мая 2020 в Санкт-Петербурге.

– День международной солидарности трудящихся будет подчинен всем тем ограничениям, которые введены в связи с новой коронавирусной инфекцией. Эти ограничения есть сегодня во всех регионах России, – приводятся слова председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Поэтому традиционные митинги и шествия в этом году решено отменить по всей стране. Однако Первомай перенесут в онлайн-формат. Петербуржцы тоже смогут поучаствовать в интернет-акции, которая включает голосование за Первомайскую резолюцию ФНПР, а также всероссийскую видео-перекличку профсоюзных лидеров всех уровней.

Напомним, что в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года действует режима самоизоляции, в том числе введен запрет на проведение массовых мероприятий.

КСТАТИ

Каждый год в Петербурге в связи с празднованием Первомая вводят ограничения для транспорта. Для шествия в центре города перекрываются некоторые улицы, а также сам Невский проспект. В этом году дороги перекрывать не будут, потому что подразумевается, что никаких массовых гуляний в городе не будет. Также ночью в городе не будет работать общественный транспорт. Метро Санкт-Петербурга закроется в 22.00.

А ЧТО ЕЩЕ?

Обычно сразу после шествия профсоюзов в центре Петербурга проходит еще одно яркое мероприятие – Монстрация. Это народное шествие с абсурдными лозунгами, смешными слоганами и яркими плакатами тоже стало практически традиционным. Важная деталь – участникам Монстрации запрещается высказываться про политику, обсуждать религию и сквернословить. Активисты заранее готовятся к акции – готовят костюмы и нестандартные образы. Но судя по всему, в этом году свои плакаты им придется отложить.

«Монстрация будет. Только в другом формате», – сообщается в соцсети петербургского мероприятия. Участники уже обсуждают, как провести его в этом году и не исключают и вариант онлайн-режима. За информацией о том, в каком формате будет решено проводить Монстрацию в Петербурге в этом году, можно проследить в группе мероприятия в соцсети.