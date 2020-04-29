СПбГУПТД запустил проект по трудоустройству петербургских студентов во время пандемии

СПбГУПТД запустил один из пяти региональных пилотных проектов, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, в рамках программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Петербурга. В категорию студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии, по расчётам вуза входит порядка 5 465 студентов, в том числе иногородних, проживающих в регионе без родителей. Благодаря запуску программы вузы города смогут обеспечить занятость студентов в период ограничительных мер в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Уже вчера, 28 апреля, вузы Петербурга получили от СПбГУПТД официальные письма с инструкциями по отбору студентов.

Проект позволит компенсировать выпадающие доходы студентов. Ожидается, что к ней также подключатся крупные индустриальные партнеры.

- Программа занятости рассчитана на период до начала нового учебного года, но если покажет свою состоятельность и будет хорошо воспринята студентами и университетами, то станет постоянно действующей, - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Для реализации программы Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна был запущен сайт студработа.рф, на котором размещена основная информация, направления занятости, в которых могут учувствовать студенты, на все вопросы отвечают консультанты в режиме онлайн. Отбор студентов очной формы обучения, обучающихся как на бюджетных, так и на внебюджетных местах, вузы Санкт-Петербурга проводят самостоятельно. Договор со студентом заключается уже на платформе студработа.рф. Временные работы преимущественно осуществляются с использованием дистанционных технологий, оплата труда будет финансироваться в размере 12 622,10 рублей в месяц плюс необходимые налоговые выплаты.

Обучающиеся будут принимать участие в работе приемной комиссии вузов Санкт-Петербурга, обрабатывать документы абитуриентов, поступающих через личный кабинет, помогать в проведении вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, работать с базами данных, вести социальные сети, заниматься репетиторством и проводить обучение различных категорий населения, консультировать по вопросам работы учебных заведений, предоставлять информацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и принимаемых мер. Также студенты будут привлечены к сервисным и ремонтным работам в общежитиях университетских кампусов и производству продукции для борьбы с коронавирусной инфекцией, пошиву лицевых масок, производству дезинфицирующих средств.

У СПбГУПТД есть большой опыт в сфере координации трудоустройства студентов, в составе вуза с 1999 года активно работает Городская студенческая биржа труда и обучения. Работа центра ведется при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.