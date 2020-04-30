2020-04-30T21:22:06+03:00
Общество

О достижениях СПбГУПТД в сфере повышения финансовой грамотности населения расскажут на Московском международном салоне образования

Вуз представит свои целевые программы и проведет два вебинара
Маргарита РЕПИНА
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СПбГУПТД презентует программу «Менеджмент компетенций финансовой грамотности цифровой экономики». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.СПбГУПТД презентует программу «Менеджмент компетенций финансовой грамотности цифровой экономики». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.
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Партнером Московского международного салона образования, который в этом году по известным причинам пройдет в онлайн-формате, стала Ассоциация развития финансовой грамотности, поддержку которой в вопросах финансового просвещения населения страны с 2019 года оказывает Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Вуз представит презентации целевых программ повышения финансовой грамотности, результаты которых внедрены в учебный процесс в рамках проекта, утвержденного Правительством РФ. Работа университета будет проводиться на стенде по финансовой культуре Ассоциации развития финансовой грамотности.

В состав делегации вуза входит доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента СПбГУПТД Титова Марина Николаевна, успешно реализовавшая ряд мероприятий по развитию финансовой грамотности среди населения страны.

В апреле прошлого года под руководством Марины Николаевны университетом была проведена Всероссийская конференция «Финансовая грамотность - залог благополучия населения», где большой интерес вызвали доклады по актуальным проблемам финансовых рисков программ лояльности, дистанционных программ обслуживания, инвестиций в криптовалюты, страхования. Участниками конференции стали 150 преподавателей вузов и студентов из 10 городов страны.

Также в прошлом году вузом был организован круглый стол на тему «Проблемы управления финансами населения Санкт-Петербурга. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в работе круглого стола приняли участие студенты Политехнического колледжа городского хозяйства и Колледжа Метрополитена Санкт-Петербурга. Студенты представили доклады по многим актуальным подсистемам финансовой грамотности молодежи. По итогу мероприятий сформировался список тем, волнующих студентов больше всего, а именно вопросы будущей пенсии, планирования семейного бюджета, рисков возможного инвестирования, страхования, ипотечного кредитования.

В рамках Московского международного салона образования СПбГУПТД презентует программу «Менеджмент компетенций финансовой грамотности цифровой экономики», ориентированную на студенческую целевую аудиторию и стимулирование предпринимательских идей на основе новых рынков Национальной стратегической инициативы, таких как Фэшннет, Нейронет, Технет. Также вуз проведет два вебинара: «Компетенции управления финансами физических лиц» и «Финансовая грамотность в сфере нормативно-правового регулирования». Вебинары пройдут 4 и 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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